Gommiswald 90 Coronaskeptiker trafen sich illegal in einem Restaurant – Anzeigen für Veranstalter und Wirtin, Bussen für Teilnehmende Vergangenes Wochenende trafen sich in Gommiswald im Restaurant Älpli rund 90 Personen, darunter Kinder und Senioren, für eine angeblich religiöse Veranstaltung und Geburtstagsfeier. Für die Teilnehmenden gab es eine Busse, die Veranstalter und die Wirtin wurden angezeigt. Aktualisiert 09.03.2021, 20.21 Uhr

Die Polizei traf zahlreiche Personen im Restaurant an. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

(red/mas) «Eine so grosse Veranstaltung ist mir bisher in der Pandemie nicht bekannt», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen zu «FM1Today» über die Situation, welche die Kantonspolizei letzten Samstag antraf. In Gommiswald trafen sich 90 Personen im Restaurant Älpli.