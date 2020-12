Glühwein Mit abstand Diese fünf Ostschweizer Städte und Gemeinden trotzen Corona und veranstalten Weihnachtsmärkte Die Pandemie hat die allermeisten Weihnachtsmärkte schweizweit in die Knie gezwungen. Doch ganz wenige Orte veranstalten trotz Coronavirus einen Markt, so auch in der Ostschweiz – im kleinen Rahmen und mit Schutzkonzept. Alain Rutishauser 04.12.2020, 18.19 Uhr

Rapperswil führt seinen Weihnachtsmarkt im kleinen Rahmen durch – mit Maskenpflicht und Abstandsregeln. Bild: Céline Hofstetter

Glühwein am gebeizten Stehtisch, heisse Marroni, bunt dekorierte Marktstände mit allerlei Geschenkideen – das unvergleichliche Erlebnis eines Gangs durch den Weihnachtsmarkt fällt dieses Jahr grösstenteils ins Wasser. Ganz wenige Orte, gerade mal fünf in der Ostschweiz und Umgebung, haben sich trotz Corona entschieden, einen Weihnachtsmarkt durchzuführen. Dürfen die das?

«Märkte fallen nicht in die Kategorie der Veranstaltungen», erklärt Renate Ullmann, Organisatorin des Weihnachtsmarktes in Amriswil, der am 5. Dezember stattfindet. Daher gelte hier auch keine Begrenzung von maximal 50 Personen.

Natürlich braucht jeder Weihnachtsmarkt ein Schutzkonzept. «Überall gilt Maskenpflicht. Ausserdem hat es weniger Stände als in den Vorjahren», sagt Hans Städler, Stadtrat von Altstätten, wo man am 10. Dezember ebenfalls einen Weihnachtsmarkt im kleinen Rahmen durchführt. Die Stände stehen ausserdem weiter auseinander, damit die Abstandsregeln jederzeit eingehalten werden können. Auf Essens- und Getränkestände habe man ganz verzichtet, da es nicht erlaubt sei, im Stehen zu konsumieren.

Ähnlich verhält es sich in Wil, wo man anstelle des üblichen Weihnachtsmarktes an zwei Sonntagen (6. und 20. Dezember) einen Sonntagsverkauf in der Altstadt veranstaltet.

Die Bedingung für die Durchführung der Märkte ist ein Schutzkonzept: Pro Tisch sind beispielsweise maximal vier Personen erlaubt, wie hier beim «Christchindlimarkt» in Chur. Bild: Gian Ehrenzeller

Anders verhält es sich am Christkindlimarkt in der Churer Altstadt. Dort gibt es neben dem reduzierten Angebot an Ständen auch Essen und Getränke. Konsumiert wird im Sitzen und in Vierergruppen, an den Tischen sind Plexiglasscheiben platziert. Der Markt in Chur läuft bereits seit einer Woche, ein erstes Fazit fällt sehr positiv aus: Abstandsregeln und die Maskenpflicht seien in den allermeisten Fällen problemlos eingehalten worden. «Die Leute haben Freude, dass der Christkindlimarkt auch in solchen Zeiten noch möglich ist», sagt Peter Hutter, Chef des Markts in der Churer Altstadt.

Warum man sich trotz Corona für einen Weihnachtsmarkt entschieden habe? «Warum denn nicht? Markthändler sollen gleich lange Spiesse haben wie Kaufhäuser», findet Hutter. Auch in Einkaufszentren würden viele Leute aufeinandertreffen und die hätten auch geöffnet.

Auch in Rapperswil hat am Donnerstag ein abgespeckter Weihnachtsmarkt begonnen. Statt der sonst rund 250 Stände, gebe es dieses Jahr weniger als 40. Das Motto lautet «Drü Märt uf Drü Plätz»: «Wir haben den Markt bewusst auf drei Plätze in der Altstadt aufgeteilt, um die Menschen etwas auseinanderzuhalten und Ansammlungen zu vermeiden», sagt Céline Hofstetter, Eventmanagerin von Rapperswil Zürichsee Tourismus. Die ersten Rückmeldungen seien auch hier sehr positiv und die Stimmung friedlich. Hofstetter: «Die Leute sind froh, dass in Zeiten von Corona wenigstens etwas Weihnachtsstimmung aufkommt.»