Neue Absage der Grünen: St.Galler GLP bleibt fraktionslos

Fraktionsgemeinschaft Politisieren von der Seitenlinie: St.Galler Grünliberale bleiben im Kantonsparlament ohne Anschluss – Grüne erteilen neuer Fraktionsanfrage eine Absage Sie gehören zu den Wahlsiegern, doch im Kantonsparlament bleiben sie aussen vor: Die St.Galler Grünliberalen haben die Fraktionsgrösse verpasst, der Beobachterstatus wurde ihnen ausgeschlagen. Nun klopften sie nochmals bei den Grünen an – und kassierten eine Absage. Regula Weik 22.06.2021, 05.00 Uhr

Tauschen sich aus: Die St.Galler GLP-Kantonsrätinnen Franziska Cavelti Häller (stehend) und Sarah Noger-Engeler, in der Junisession. Bild: Benjamin Manser

Der Kampf der Grünliberalen ging nach den Wahlen erst richtig los – und er dauert bis heute an. Zwar politisieren sie zu sechst im St.Galler Kantonsparlament, vier mehr als in der letzten Legislatur. Doch das ist zu wenig, um eine eigene Fraktion zu bilden. Sieben Sitze braucht es dafür. Und so bleibt die Partei im Parlament bis heute aussen vor.

Die Grünliberalen haben ihre ungemütliche Situation mehrfach zu ändern versucht. Das Andocken bei einer anderen Fraktion scheiterte. Genauso wie der Versuch, die Fraktionsgrösse zu verkleinern. Das Parlament liess sich zu keiner «Lex GLP» drängen, noch zu einer solchen erweichen. Die Fraktionsgrösse soll frühestens 2024 verkleinert werden – wenn überhaupt. Diese Diskussion ist im Kanton schon fast ein Evergreen. Das Parlament hatte sich bereits mehrfach dagegen ausgesprochen.

Grüne und Grünliberale sind sich nicht immer grün

So kommt es, dass die GLP bis heute quasi von der Seitenlinie aus politisiert. Denn nur Fraktionen dürfen Mitglieder in die Kommissionen entsenden, wo die wichtigen Geschäfte vorbereitet, Kompromisse gezimmert und Deals ausgehandelt werden. Die Grünliberalen sind davon ausgeschlossen. Sich einfach damit abfinden? Nein, sagten sich die Grünliberalen und baten darum, wenigstens als Beobachter zugelassen zu werden. Doch auch dieses Ansinnen schmetterte das Parlament ab. Sollte die Fraktionsgrösse verkleinert werden, habe sich diese Debatte eh erledigt.

Sarah Noger-Engeler, St.Galler GLP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Was nun tun? Die Grünliberalen seien wieder auf Brautschau, wird gemunkelt. Sie hätten bei den Grünen angeklopft, ob doch noch einmal eine Fraktionsgemeinschaft geprüft werden könne. Was ist am Gerücht dran? Ja, es stimme, erklärt Sarah Noger-Engeler, Sprecherin der Grünliberalen im Kantonsparlament, auf Anfrage. Nach der Ablehnung des Beobachterstatus seien sie nochmals auf die Grünen zugegangen. Mit Erfolg? Sarah Noger verneint:

«Die Vorstellungen einer vertieften Zusammenarbeit gehen zu weit auseinander.»

Auf die Frage, weshalb die Grünen den Grünliberalen eine Absage erteilt haben, antwortet Fraktionspräsident Meinrad Gschwend:

«Eine Fraktionsgemeinschaft im Kantonsparlament wäre sozusagen das Pferd am Schwanz aufgezäumt.»

Sie seien klar der Meinung, dass zuerst auf Ebene der Kantonalparteien die Frage einer strategischen Zusammenarbeit angegangen und verbindlich geregelt werden müsste – «sofern das die Parteien überhaupt wollen». Das könnte, so Gschwend, zu konkreten Abmachungen über Listenverbindungen, Unterstützung von Wahlvorschlägen, gemeinsamen Positionen bei Sachabstimmungen führen.

Meinrad Gschwend, Fraktionspräsident der Grünen im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Derartige Anfragen hat es in der Vergangenheit wiederholt gegeben, aber eben auch Absagen, Pannen bis hin zu Verletzungen – sei es durch «fremde» Listenverbindungen oder das Portieren eigener Kandidaturen. Auch ihre Fraktionsgemeinschaft im St.Galler Stadtparlament war nicht frei von Spannungen. Auf die Frage, ob alte, noch offene Rechnungen beim Entscheid mitgespielt haben, antwortet Gschwend:

«Die spielten nur eine untergeordnete Rolle. Doch es soll nicht unter den Tisch gewischt werden, dass sich die GLP regelmässig klar gegen die Grünen gestellt hat.»

Auch inhaltliche Differenzen

Wie nah sind sich die beiden Parteien tatsächlich? Wie sehr spielten auch inhaltliche Differenzen eine Rolle? «Die gibt es zweifelsohne», sagt Gschwend. Die letzten Jahre hätten immer wieder gezeigt: In der Finanz- und Sozialpolitik gebe es grosse Unterschiede. «Auch in der Umweltpolitik. Vor allem, wenn es um die Frage geht, wie konsequent umweltpolitische Forderungen gestellt und umgesetzt werden sollen.»

Sarah Noger formuliert es so: «In der Klima- und Umweltpolitik besteht grosse Übereinstimmung, was die Ziele betrifft. Abweichungen gibt es teils bei den zu bevorzugenden Massnahmen.» Auch sie sagt: Die grössten Differenzen bestünden in der Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Die Grünen haben heute neun Vertreterinnen und Vertreter im Kantonsparlament, die Grünliberalen sechs. Auf die Frage, ob eine Fraktionsgemeinschaft zwischen zwei vergleichbar starken Partnern überhaupt sinnvoll ist, antwortet Gschwend: «Diese Frage stellt sich tatsächlich, etwa dann, wenn die Ressourcen vor allem für die Bereinigung unterschiedlicher Standpunkte eingesetzt werden müssten.»

Wie stehen die Chancen für eine Fraktionsverkleinerung?

Die Grünen, welche die ungemütliche Situation der GLP aus eigener Erfahrung kennen – auch sie hatten früher die Fraktionsgrösse verpasst –, setzen sich für eine Verkleinerung ein. Gschwend sagt:

«Es gibt keinen einzigen Grund, weshalb St.Gallen die höchste Mindestgrösse für eine Fraktion hat.»

Alles spreche dafür, diese von sieben auf fünf oder sogar vier Mitgliedern herabzusetzen.



Die Grünliberalen sind nicht allzu optimistisch, dass dies glücken wird. Sarah Noger sagt:

«Wenn sich die Mehrheitsverhältnisse im Kanton nicht wesentlich ändern, bleibt die Chance wohl klein, dass die Fraktionsgrösse verkleinert wird.»

Die GLP werde sich weiterhin dafür einsetzen, doch: «Realistischer ist wohl, dass wir Grünliberalen 2024 mehr als sieben Sitze und somit Fraktionsstärke erlangen.»