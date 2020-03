GLP-Knatsch: Häusermann fährt nach Rauswurf juristisches Geschütz gegen Parteivorstand auf 48 Stunden vor der Schliessung der Wahllokale im Kanton schlittern die St.Galler Grünliberalen in eine veritable Führungskrise. Die geschasste Erika Häusermann will sich mit einer superprovisorischen Anordnung des Kreisgerichts in den Vorstand zurückkämpfen. Andri Rostetter 06.03.2020, 12.27 Uhr

Kampfeslustig: Die Wiler Politikerin Erika Häusermann. Bild: Hanspeter Schiess

Am Freitagmittag verschickte die Wiler Politikerin Erika Häusermann ein Schreiben an die Medien. Demnach soll ein Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen angeordnet haben, dass Häusermann per sofort wieder Vorstandsmitglied der St.Galler Grünliberalen ist.