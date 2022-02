Wie die SP Aadorf ihre Präsidentin loswerden will

GLOSSE Wenn man sich auseinandergelebt hat, sollte man aus der Partei austreten ResTZucker: In früheren Jahrzehnten verliessen prominente Mitglieder die SP freiwillig. Heute werden sie ausgeschlossen – oder heimlich in eine andere Partei transferiert. David Angst 26.02.2022, 11.55 Uhr

Barbara Müller, Präsidentin der SP Aadorf, muss eine Versammlung einberufen, bei der sie selbst aus der Partei ausgeschlossen werden soll. Urs Flueeler/KEYSTONE

Noch kaum einer ist in die SP eingetreten, nur weil ihm die Farbe Rot gefiel. Irgendeine innere Nähe zu den Grundwerten, welche die Partei vertritt, sollte schon sein. Aber Einstellungen können sich im Verlauf der Jahre verändern. Oder Parteien können ihren Kurs ändern. Oder man merkt plötzlich, dass alles nur ein Missverständnis war. Oder man lebt sich auseinander.

Und so gab es auch immer wieder Parteimitglieder, die austraten, darunter auch prominente. So zum Beispiel Markus Schär, einst Präsident der SP Thurgau. Er kehrte ihr 1999 den Rücken, nachdem er sich mit der Kantonalpartei überworfen hatte.

Es kann auch vorkommen, dass Mitglieder unfreiwillig austreten. Der Hintergrund ist meistens, dass sie dem Ansehen der Partei geschadet haben. Dafür braucht es eine Mitgliederversammlung, die durch die Präsidentin einberufen wird. Etwas schwierig wird es, wenn die Präsidentin selbst ausgeschlossen werden soll, wie jetzt bei der SP Aadorf. Jemand musste ihr sagen, dass sie zu diesem Zweck die Mitglieder einladen soll. Immerhin hat sie das getan.

Noch nicht aus der SP ausgetreten ist die Kantonsrätin Marina Bruggmann. Im Gegenteil: Sie will Präsidentin der Kantonalpartei werden. Die Jusos wittern aber einen heimlichen Transfer. In einem Hearing mit ihnen hat Bruggmann gesagt, sie habe noch «Hoffnung in den freien Markt». Die Jusos befürchten nun, dass die SP künftig von einer Freisinnigen präsidiert werde.