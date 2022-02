Liberaler lobbyiert für Zuckerfabrik

GLOSSE Wenn die Hundepsychologen des Volkswirtschaftsdepartements eingreifen ResTZucker: Die Themen der Woche waren ein Gemeindepräsident, der sich mit Hundegebell befasst und ein Stadtpräsident, der eine Zuckerfabrik retten will. David Angst 19.02.2022, 12.00 Uhr

Einer zu viel: Snoopy und seine Gspähnli. Andrea Tina Stalder

Martin Imboden, der Gemeindepräsident von Wuppenau, ist noch ein Ortsvorsteher von altem Schrot und Korn. Diese kümmerten sich in den einstigen Ortsgemeinden um fast jedes Problem, auch um Streitigkeiten wegen Hundegebells. Der Gemeinderat kommt zum Schluss: Ein Hund weniger würde weniger Lärm bedeuten.

Die Experten vom Departement für Inneres und Volkswirtschaft DIV haben ihn nun aber zurückgepfiffen. Wenn man einen Hund mit Wasser bespritzt, damit er aufhört, zu bellen, könne das womöglich kontraproduktiv sein, haben die Hundepsychologen in Frauenfeld herausgefunden.

Während Dominik Diezi gerade den Spagat übt, bringen sich seine Nachfolger in Stellung. Zwei Gemeindepräsidenten und ein Pfarrer kandidieren fürs Stadtpräsidium. Nachdem Matthias Gehring in Thal gescheitert ist, versucht er es jetzt seeabwärts in Arbon. Da er schon das Summerdays-Festival besucht hat, weiss er bereits, wo das liegt.

Der liberale Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stokholm macht Wirtschaftspolitik. Er lobbyiert für seine Zuckerfabrik und verlangt eine Standesinitiative, um die schweizerische Zuckerproduktion zu retten. Ohne Subventionen dürfte das nicht gehen. Möglicherweise verstopft ihm jetzt aber die Initiative für die BTS das Rohr. Man soll es ja nicht übertreiben mit Standesinitiativen.