Glosse: Wenn der Thurgauer Regierung das Geld ausgeht

Glosse «Was machen wir jetzt? Uns geht das Geld aus.» Mosttröpfli: Stell dir vor, die Schlacht um die Senkung des Thurgauer Steuerfusses ist geschlagen. Und sie ist anders herausgekommen, als von der Kantonsregierung geplant. Die TZ hat bei der anschliessenden Sondersitzung live mitgehört. Christian Kamm 26.11.2021, 05.20 Uhr

Das Thurgauer Regierungsgebäude in Frauenfeld - von der Rückseite aus fotografiert. Andrea Stalder

Monika Knill: Will jemand etwas sagen?

Betretenes Schweigen, dann gibt sich Carmen Haag als erste einen Ruck: Dumm gelaufen.

Urs Martin: Wieso denn? Wir bekommen den tiefsten Steuerfuss, den der Thurgau je hatte. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen alle in die Geschichtsbücher!

Walter Schönholzer: Spar dir bitte deinen Werbespot, Urs. Hier drinnen wissen wir schon lange, wie unschlagbar gut du doch bist.

Cornelia Komposch (murmelnd): Ein Anfänger.

Martin: Wie war das?

Komposch: Nichts. Ich meine nur, dass auch du noch etwas dazulernen kannst − ab und zu.

Haag: Vor allem beim Steuerfuss.

Knill: Eigentlich wollte ich mich als Regierungspräsidentin ja raushalten. Aber jetzt müssen wir uns schon fragen, was da schief gelaufen ist.

Haag: Ich sage euch, was schief gelaufen ist. Wenn man eine fünfprozentige Steuerfusssenkung will, dann bietet man zuerst nur drei Prozentpunkte an, anschliessend gibt man grosszügig bei fünf nach. Und alle sind glücklich. So funktioniert Politik, lieber Urs.

Martin: Also ich bin immer für volle Transparenz. Die Medien lieben mich dafür. Davon könnt ihr nur träumen.

Komposch: You dreamer, du.

Knill: Dass diese Kantonsrätinnen und Kantonsräte auch nie genug kriegen. Da wirft man ihnen fünf Steuerprozente zum Frass vor. Und was machen sie? Beschliessen zehn.

Komposch: Immer diese FDP.

Schönholzer: Vorsicht.

Knill: Leute, so kommen wir nicht weiter. Die Frage ist doch: Was machen wir jetzt? Uns geht das Geld aus.

Haag: Ein Sparpaket.

Martin: Vergiss es.

Knill: Vielleicht ist die Idee gar nicht so schlecht. Ich denke da an ein Sparpaket ultralight. Rein symbolisch. Habt ihr euren Weihnachtsbraten schon bestellt?

Schönholzer: Ja klar. Bei uns gibt es immer eine prächtige Weihnachtsgans. Artgerecht.

Knill: Diesmal nicht. Wir werden nächste Woche verkünden, dass die Regierung zur Gegenfinanzierung der Steuersenkung mit gutem Beispiel vorangeht und diese Weihnachten aus Spargründen auf den traditionellen Braten verzichtet. Es gibt bei allen nur Wienerli. Per Regierungsbeschluss.

Schönholzer: Aber...

Martin: Moment mal...

Knill: Danke. So beschlossen.

Haag: Äh Monika, noch eine Frage. Gilt das auch für Regierungsrätinnen in gekündigter Stellung?