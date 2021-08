St.Gallen: Infantile Astra-Broschüre zur A1-Sanierung

Glosse Was für eine sinnstiftende Kampagne: Das Bundesamt für Strassen schiesst mit seinem Buntspecht Fredi Vogl echt den Vogel ab Die St.Galler Stadtautobahn wird saniert. Das Bundesamt für Strassen leistet Aufklärungsarbeit mit einem infantilen tieffliegenden Büchlein. Daniel Wirth 02.08.2021, 19.00 Uhr

Das Leben ist kompliziert. Zum Glück gibt es viele Ratgeber. Wir sehen sie am Fernsehen, wir hören sie im Radio, und wir lesen sie in Zeitungen. Nicht immer ist es einfach, zu verstehen, was sie uns sagen wollen.» Es gibt aber Ausnahmen: Das Bundesamt für Strassen, das Astra, zum Beispiel. Es setzt auf Fredi Vogl, einen waschechten St.Galler Buntspecht. Er fliegt mit seiner Freundin Frida, einer Alpenseglerin, über die Stadtautobahn.

Was die beiden alles zusammen erleben! Sie fliegen durch den Rosenbergtunnel. Dabei werden sie so schmutzig, dass sie nach dem Flug ein Bad in der Sitter brauchen. Herzig. Bevor sich Frida auf den Flug nach Afrika macht, wird sie von Fredi bei ihm daheim bekocht. Es gibt geröstete Heuschrecken mit Honigkruste. Fredi ist traurig. Frida tröstet ihn: «Ich komme doch bald wieder.» Am nächsten Tag bekommt Fredi Besuch von einem Astra-Mitarbeiter. Er will den Buntspecht als Bauaufsicht anstellen.

Das ist ganz grosses Kino, diese Kampagne des Bundesamts für Strassen. Statt die Autofahrerinnen und Autofahrer in der Stadt St.Gallen mit Informationen zu beelenden, schickt das Astra ihnen ein Bilderbuch. In einfacher Sprache und mit farbigen Zeichnungen wird ihnen erklärt, weshalb die Stadtautobahn in den nächsten Jahren saniert werden muss.

Ganz am Anfang der Bildergeschichte steht: «Fredi Vogl reibt sich die Augen.» Das haben vergangene Woche auch viele St.Gallerinnen und St.Galler getan, als sie das Büchlein aus dem Briefkasten holten. Weiter hinten in der kindgerechten Broschüre steht geschrieben: «Fredi geht in den Sinkflug.» Angenommen, das Astra plante eine weitere Folge von «Fredi Vogl und die Stadtautobahn», müsste der Buntspecht blitzschnell an Höhe gewinnen. Sonst erfährt die Kampagne eine harte Bruchlandung.