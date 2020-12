GLOSSE ResTZucker: Lockdown im Hühnerstall Sollen Thurgauer über Weihnachten Ski fahren? Hier die ausgesprochen diplomatische Antwort des Thurgauer Gesundheitsdirektors Urs Martin. David Angst 05.12.2020, 11.00 Uhr

«Egal, was sie machen, sie sollen schauen, dass sie sich nicht anstecken. Nicht zu viele Leute treffen, möglichst Menschenansammlungen meiden, Masken tragen, gerade auch die Jungen.»

Das unterscheidet Urs Martin von Alain Berset. Berset redet Klartext. Was Martin eigentlich hätte sagen wollen: «Bliibed dihamm! Fertig umeghüeneret!» Umehüenere: Nur die Mundart erfindet so treffende Wörter. Und nun wissen wir auch endlich, woher es kommt. Diese Woche hat nämlich das Bundesamt für Veterinärwesen die dringliche Warnung herausgegeben, dass die Vogelgrippe wieder im Anflug ist. Auch das noch.

Als erstes sollten Geflügelzüchter nun schauen, dass sich ihr Geflügel im Ausgang (sprich Freiland) nicht mit fremdem Federvieh vermischt. Sollte das nicht reichen, drohen härtere Massnahmen wie Maskenpflicht für Legehennen oder Lockdown der Geflügelmastbetriebe.

Und es kommt noch schlimmer. Im Unispital Zürich ist diese Woche eine Katze positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Contact Tracing gestaltet sich bei Katzen noch schwieriger als beim Menschen. Woher soll man wissen, wo sich die Katze angesteckt hat?

Und weshalb setzt jemand 100 Farbmäuse auf offenem Feld aus? Vermutlich wurde es ihm einfach zu viel. Ein Weibchen kann alle drei Wochen bis zu 18 Junge gebären – also in einem halben Jahr mehr als 100. Ein Hinweis des Bundesamts für Veterinärwesen: Gesichtsmasken nützen in diesem Fall gar nichts.