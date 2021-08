In Steinach herrscht ein striktes Verbot für Karawanen

Glosse Ob mit oder ohne Coronaimpfzertifikat: Steinach ist auch in der Festspielsaison für Reisegruppen mit Planwagen unerreichbar In der Bodenseegemeinde gibt es ein striktes Karawanenverbot. Daniel Wirth 11.08.2021, 11.15 Uhr

Hier dürfen keine Karawanen durch: Weg entlang der Steinach. Daniel Wirth

In Steinach haben am Mittwoch die zweiten Festspiele Premiere: «Lupina - die Legende vom Bodensee» wird aufgeführt. Das Singspiel lockt wahrscheinlich auf St.Gallerinnen und St.Galler an. Denn der Ort der Aufführung ist speziell; er liegt direkt am schönen Ufer des Bodensees.

Steinach ist gut erreichbar. Die Festspielbühne ist nur wenige Autobahnminuten von der nächsten A1-Ausfahrt entfernt. Auch mit dem Zug, dem Schiff (Häfen Arbon oder Horn) oder mit dem Velo gelangen die Festspiele-Besucher bequem an die Aufführung. Wer aber mit dem Pferd anreist, wird ausgebremst: Dem Weg entlang der Steinach ist Reiten nur im Schritt erlaubt, traben und galoppieren ist untersagt. Und: Karawanen sind gänzlich verboten. Wer in Gruppen zu den Festspielen anreisen will, ist auf die Eisenbahn oder Anbieter von Busreisen angewiesen, Kutschen und Planwagen, gezogen von Pferden oder Kamelen, sind in Steinach tabu.

Ob die Gemeinde Steinach das Schild, das auf das Karawanenverbot hinweist, extra wegen der Festspiele angebracht hat, oder ob es sich über ein Überbleibsel längst vergangener Zeiten handelt, ist unklar. Die Strecke ist auch ein Wanderweg. Darum: Wer vom Schild überrascht wird, muss seine Pferde oder Kamele für den Festspielbesuch temporär anbinden und per pedes an den See runter gehen. Der Fussmarsch dauert etwa fünf Minuten. Mit den aktuellen Reisebestimmungen in Zusammenhang mit Corona dürfte das Karawanenverbot in Steinach eher nichts zu tun haben.