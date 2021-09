Wir haben halt doch Most in den Adern

Glosse Mosttröpfli: Most in den Adern Der Kanton Thurgau soll sich endlich vom Joch des Apfels befreien. Das könnte einschneidende Konsequenzen haben. Zum Beispiel: Darf eine Kolumne künftig noch Mosttröpfli heissen? Christian Kamm 29.09.2021, 05.10 Uhr

Ohne Äpfel geht nichts im Kanton Thurgau - bis jetzt. Andrea Stalder

Das war’s dann wohl. Jetzt, wo sich der Kanton Thurgau auf Befehl von Hermann Hess endlich von der Landwirtschaft im Allgemeinen und vom Apfel im Speziellen emanzipiert, kann auch eine Kolumne nicht mehr länger Mosttröpfli heissen. Das geht nicht mehr. Wir wollen doch mit dem Wind der Veränderung segeln und nicht Sand im Thurgauer Erneuerungsgetriebe sein.

Nur: Was soll auf das Mosttröpfli folgen? Sicher, wir könnten es uns einfach machen und künftig nur noch gehobene Weintröpfli einschenken. Das wäre wohl eher nach dem Hess’schen Gusto. Dazu eine sanft räuchelnde, aromatische Cohiba. Einfach perfekt. So stellt sich der hiesige gebildete und kulturaffine Genussmensch den modernen Thurgau des 21. Jahrhunderts vor.

Egal, wenn der Rotwein aus Frankreich stammt und die Zigarre aus Kuba – ein sich aus seinem landwirtschaftlichen Joch befreiender Thurgau hat ein global vernetzter zu sein. Claro. Auf allen Märkten dieser Welt zuhause, umsorgt mit allem, was der Globus sonst noch zu bieten hat. Sollen doch diese Bauern weiter schäumen und saften.

Wissen Sie was: Je länger wir uns das ausmalen, mit High-Tech-Thurgau, überbauten Wiesen, Schnellstrassen und so, desto mehr ist er auf einmal zu spüren, der Most, wie er eben doch durch die Adern fliesst. Und umso intensiver wird der Drang, gegen den Strom zu schwimmen. Statt Wein zu schlürfen und Zigarren zu süggelen, dem unschlagbaren Thurgauer Zweiklang aus Most und Stumpen zu huldigen.

Also gut: Schon überredet. Wir bleiben dem Most treu – bis zum letzten Tröpfli.