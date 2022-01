Glosse Mosttröpfli: Machen Sie's gut beim Regieren Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt. Und schon gibt es ihn, den Irrtum des Jahres. Christian Kamm 07.01.2022, 09.30 Uhr

Zum Jahreswechsel analysierte Mitte-Regierungsratskandidat Dominik Diezi bedeutungsschwanger, man wisse noch nicht, was das neue Jahr bringen werde. «Erst schemenhaft scheint es am Horizont auf.»

Christian Kamm Urs Jaudas

Schemenhaft? Nun gut. Was Diezis eigene Zukunft betrifft, müsste man eher von glasklar sprechen. Diese Schemen sind wohl eine optische Täuschung oder eben bereits die Fehleinschätzung des Jahres. In Tat und Wahrheit ist man geneigt, diesem Regierungsratskandidaten ohne Konkurrenz schon jetzt zu seiner Wahl am 13. Februar zu gratulieren. Machen Sie’s gut beim Regieren, Herr Diezi! Eine Ahnung von Spannung aufkommen lässt da höchstens noch die Frage, in welchem Departement er seine Sporen abverdienen wird.

Es sei denn, es sei denn . . . es findet sich doch noch jemand, der das Himmelfahrtskommando auf sich nehmen und gegen einen der unbestrittensten Kronprinzen, die der Thurgau je gesehen hat, antreten will. Das wäre dann die Überraschung des Jahres. Also: Freiwillige vor!

Okay, die Niederlage gehört zwar mit zum Paket. Aber Sie erhalten als Kandidat immerhin ein Porträt in der «Thurgauer Zeitung» und ein Doppelinterview gemeinsam mit dem Meister aller politischen Klassen. So was bekommt man in diesem Kanton nicht alle Tage geboten.

Und auch für den Fall, dass Sie am Wahltag lediglich Ihre eigene Stimme erobern, gibt es jetzt schon einen guten Rat oben drauf: Einfach behaupten, die Wahl sei gefälscht worden und zum Sturm auf das Frauenfelder Regierungsgebäude aufrufen. Aber das liegt nun wirklich im Bereich des Schemenhaften.