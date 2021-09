Glosse Mosttröpfli: Der geborene Rechtsaussen Der Thurgauer SVP-Politiker Hermann hat sich beim Einsatz für den FC Kantonsrat verletzt. Jetzt scheinen ihn Selbstzweifel zu plagen. Christian Kamm 03.09.2021, 04.40 Uhr

Nicht nur auf dem politischen Parkett, sondern auch auf dem Rasen aktiv: Die Fussballspieler unter den Thurgauer Kantonsräten. Andrea Tina Stalder

Eigentlich wären Unfälle ja Privatsache. Es sei denn, der Betroffene legt die Umstände seines Fehltritts und das medizinische Bulletin von selbst offen – wie das SVP-Kantonsrat und Parlamentsfussballer Hermann Lei an der jüngsten Grossratssitzung getan hat.

Deshalb: Hermann Lei, der geborene Rechtsaussen des FC Kantonsrat und des Kantonsparlaments, hat sein fussballerisches Engagement kürzlich bitterbezahlt. Der bescheidene 9. Schlussrang der fussballspielenden Thurgauer Kantonsräte an einem Parlamentarierturnier liesse sich ja noch einigermassen verkraften. Schon schwieriger wird es mit dem ersten Platz – ausgerechnet – der St. Galler. Doch die eigentliche Katastrophe für den fussballspielenden politischen Thurgau stellt der Ausfall von Hermann Lei dar: Achillessehnenriss, Fuss für Wochen stillgelegt. Abpfiff.

Unsereins kann nur erahnen, was dieser Ausfall für den FC Kantonsrat bedeuten muss. Wenn Lei auf dem Fussballplatz auch nur annähernd so virtuos mit dem Ball umzugehen versteht wie im Parlamentssaal mit Worten, dann haben die Gegner nicht viel zu lachen. Allerdings nagt Lei mit gerissener Achillessehne nun an gänzlich unerwarteten Einsichten: Alte, ehrgeizige Männer sollten nicht mehr Fussball spielen.

Mit Blick auf die sportliche Zukunft des FC Kantonsrat kann man nur hoffen, dass sich allfällige Rücktrittsgespenster mit der Zeit wieder verflüchtigen werden. Seine Mannschafts- und Fraktionskollegen wird sowieso eine ganz andere Befürchtung umtreiben: Was, wenn der für seine Vorstösse auf der rechten Aussenbahn bekannte Lei nach seiner Zwangspause als Linksfuss zurückkehrt?