Mosttröpfli: Das permanente Grundrauschen der SVP-Fraktion

Glosse: Mosttröpfli «...aber wir sind dagegen» Auf die Frage, was das Schwierigste beim Dirigieren sei, antwortete ein renommierter Dirigent: 60 Narzissten dazu zu bringen, auf exakt denselben Schlag einzusetzen und sich diesem unterzuordnen. Hans Suter 04.05.2022, 06.00 Uhr

Nach zwei Jahren Coronapandemie tagt der Grosse Rat Thurgau wieder im Rathaussaal in Frauenfeld. Bild: Ralph Ribi (20.4.2022)

Im Thurgauer Grossen Rat verhält es sich genau umgekehrt: Die Grossratspräsidentin hat die fast unlösbare Aufgabe, dafür zu sorgen, dass nur eine Person spricht. Erschwerend kommt hinzu, dass ihr Orchester 130 Solistinnen und Solisten umfasst.

Die SVP-Fraktion hat sich dabei eine besondere Rolle zugedacht: Sie wirkt als Resonanzkörper des Parlaments und beschenkt dieses mit einem permanenten Grundrauschen. Die Eifrigsten sitzen im Südflügel der Fraktion. Es sind sehr redselige Menschen, denen der Gesprächsstoff nie auszugehen scheint. Zuweilen steigert sich die Lautstärke ihrer Privatgespräche so sehr, dass man nebenan das Wort der Redner am Rednerpult nicht mehr versteht. Es grenzt an ein Wunder, dass aus dem Südflügel der SVP-Fraktion heraus zwischendurch nicht die Worte «Fräulein, noch ein Bier!» durch den Ratssaal hallen.

Aus gewöhnlich gut informierten Kreisen ist zu hören, es solle künftig nach jeder Grossratssitzung einen schriftlichen Kurztest geben. Daraus liesse sich dann ablesen, wer in welcher Debatte aufgepasst hat und wer nur anwesend war. Bereits wurde ruchbar, der Südflügel der SVP-Fraktion sei gegen eine solche Neuerung. Auf die Frage nach dem Warum soll die Antwort gelautet haben: «Wir haben nicht gehört, um was es geht. Aber wir sind dagegen.»