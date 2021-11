Alte Damen sollte man nie unterschätzen

GLOSSE Die List der alten Dame ResTZucker: Weshalb es am 15. März 2020 im Frauenfelder Wahlbüro dringend eine Miss Marple gebraucht hätte. David Angst 27.11.2021, 11.55 Uhr

«Der Besuch der alten Dame» – von Friedrich Dürrenmatt.

Mit alten Damen ist nicht zu spassen. Man sollte sie nicht beleidigen und schon gar nicht unterschätzen. Das sollte eigentlich spätestens seit dem 29. Januar 1956 bekannt sein, als am Zürcher Schauspielhaus Dürrenmatts tragische Komödie uraufgeführt wurde. Es gibt in der Literatur weitere Belege. Man denke an die legendäre Detektivin Miss Marple oder an ihr amerikanisches Pendant Jessica Fletcher.