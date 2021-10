Schlange vor dem Testzentrum, und der Messechef ist im Urlaub

GLOSSE Jetzt heisst er wieder Weg-Müller ResTZucker: Während vor der Weinfelder Testhütte die Leute Schlange stehen, erholt sich der Geschäftsführer der Weinfelder Messen an der Costa Brava. David Angst 09.10.2021, 11.55 Uhr

Schlange vor der "Testhütte" in Weinfelden. Mario Testa

Der Thurgauer Regierungsrat hat an der Olma-Eröffnung durch Abwesenheit geglänzt. Eine Staatsaffäre ist das nicht. Immerhin war am gleichen Tag das 140-Jahr-Jubiläum der KMU Region Hinterthurgau. Das ist ohnehin wichtiger, als im «Ausland» Cüpli zu trinken.

Gemäss Angaben des Informationsdienstes besuchen aber fast alle Mitglieder des Regierungsrats die Olma. Welches darauf verzichtet, das wurde nicht bekanntgegeben. Das ist Privatsache.

Für alle anderen, welche Guy Parmelin mit dem Säuli verpasst haben, gäbe es als Alternative das Gruselkabinett «After Dark» in Tägerwilen. Hinein kommt man nur mit Zertifikat. Zum Testen fährt man nach Weinfelden. Während der Wega steht an dieser Stelle jeweils eine Festhütte – jetzt halt eine Testhütte. Die Schlange davor ist länger als jeweils vor der Wega-Halle 7. Kann man das verantworten, so viele Personen im Stadtzentrum?

Ebenso hypothetisch wie eine Schlange vor einer Wega-Halle ist eine Schlange an der Talstation einer Arboner Seilbahn. Das Projekt wird nämlich beerdigt. Das überrascht nicht. Wer will schon von Arbon nach Roggwil gondeln?

Gregor Wegmüller, Geschäftsführer der Messen Weinfelden, nutzt die Gunst der Stunde. Statt an der Wega oder wenigstens am Wyfelder Fritig herumzuhängen, tat er dies nun an der Costa Brava. Seinen Spitznamen «Wega-Müller» ist er jetzt natürlich los. Er heisst jetzt wieder wie früher «Weg-Müller» – und dies mit voller Berechtigung. Wenigstens die Berufsmesse konnte Wegmüller dieses Jahr durchführen. Vielleicht hat er dort ja bereits einen neuen Traumjob entdeckt.