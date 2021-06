Glosse Immer diese Fragen Die Thurgauer Regierung muss künftig in Fragestunden ihre Frau und ihren Mann stellen. Denn auf Fragen braucht es Antworten. Und das ist ein Problem. Christian Kamm 16.06.2021, 04.30 Uhr

Es darf gefragt werden: Der Thurgauer Grosse Rat plan die Einführung von Fragestunden. Donato Caspari

Ehrlich gesagt, kann man sich schon fragen, was das soll mit dieser Fragestunde künftig im Thurgauer Grossen Rat. Aber unsereins wurde ja nicht gefragt. Dabei wird im Kantonsparlament auch ohne organisierte Fragerei bereits genug geredet. Und die Frage, weshalb die Erde rund ist oder eine Schublade eckig, könnte an einem Mittagstisch tatsächlich besser aufgehoben sein als in einem Parlament.