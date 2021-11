Politiker sind als Gemeindeoberhaupt nicht mehr gefragt

GLOSSE Gesucht wird eine Führungskraft für Hochbegabte ResTZucker: Es ist eigentlich egal, was ein Gemeindepräsident vorher war. Hauptsache nicht Politiker. David Angst 06.11.2021, 11.55 Uhr

Und wenn er am Jahrmarkt Mützen verkauft hätte. Er wäre wählbar.



Chris Iseli / LZB

In Weinfelden ist Max Vögeli seit 20 Jahren Gemeinde- bzw. Stadtpräsident. Noch hat er seinen Rücktritt nicht angekündigt. Eines ist aber jetzt schon sicher: Es wird nach Vögeli nicht mehr viele Politiker geben, die so lange eine Gemeinde anführen wie er. Und dies aus dem ganz einfachen Grund, weil kaum mehr Politiker gewählt werden.

Wer heute gewählt werden will, der sollte seine politische Unschuld betonen. Eigentlich ist es egal, was jemand gemacht hat. Ob er in der Fremdenlegion war, für Glencore eine Kupfermine geleitet oder auf dem Jahrmarkt Schuhbändel verkauft hat. Hauptsache, er ist kein Politiker. Steckborn ist das beste Beispiel dafür. Letzten Sonntag wählte es Roland Toleti zum Stadtpräsidenten, den Mann, der mit dem Slogan Wahlkampf betrieben hatte, dass er kein Politiker sei, sondern eine Führungskraft.

So gesehen hat die Bevölkerung von Wilen bei Wil gerade eine Topauswahl an Kandidaten fürs Gemeindepräsidium. Drei ausgesprochene Nicht-Politiker liefern sich eine Kampfwahl. Der eine ist Inhaber eines Onlinehandels für Aquarium-, Hunde-, Katzen- und Vogelbedarf. Er hatte noch nie ein politisches Amt, und er gehört keiner Partei an. Seine Wahlchancen sind also intakt.

Der zweite Kandidat stellte einst Küchenmöbel her und hat deshalb eine Ahnung von «Haushalt», wie er als gebürtiger Deutscher dem «Budget» wohl sagen würde. Ausserdem hat er mal als Verwaltungsratspräsident einen Konkurs erlebt. Dieser Mann ist krisenerprobt – und vor allem: Er ist politisch unerfahren. Also absolut wählbar.

Die besten Chancen aber hat der dritte. Er hat sich vor vier Jahren als Berater für Hochbegabte selbstständig gemacht. Das ist wohl genau das, was die Wilener jetzt an ihrer Spitze brauchen, hochbegabt, wie sie alle sind. Dass er die letzten 20 Jahre keine Zeit hatte, die Gemeindeversammlungen zu besuchen, werden sie ihm verzeihen.