Hoher Puls im Egnacher Flachmoor

GLOSSE Feuchtgebiete ResTZucker: Wie aus einer Schilfplantage ein Flachmoor von nationaler Bedeutung wird, und was die Urenkel der Bauern davon halten. David Angst 15.01.2022, 11.55 Uhr

Das umstrittene Moor in der Luxburger Bucht. Bild: Ralph Ribi

Die Bauern am Bodensee hatten im 19. Jahrhundert so kleine Füsse, dass sie ständig im sumpfigen Boden einsanken. Dem See entlang war ohnehin nicht viel zu holen. Die Kartoffeln wurden bei Hochwasser weggeschwemmt. Deshalb pflanzten sie dem Ufer entlang Schilf an. Man verwendete es auf dem Bau und im Stall. Den Beamten im fernen Frauenfeld war das so lang wie breit.

Die Urenkel der Bauern verkauften das Land oder bauten darauf Ferienhäuser in Ufernähe. Um trockenen Fusses an den See zu gelangen, legten sie Stege und Dämme an. Im Jahr 1987 gewannen die Umwelt-Pazifisten die Rothenthurm-Abstimmung, und ab sofort standen sämtliche Feuchtgebiete im Land unter Heimatschutz. Mitte der 90er-Jahre wurde aus der Schilfplantage ein «Flachmoor von nationaler Bedeutung».

Es vergingen fast 30 Jahre, da kam ein Beamter aus dem fernen Frauenfeld an den See. «Die Stege, Wege und Dämme müssen weg», sagte er. «Weshalb?», fragte der Urenkel des Bauern. «Die Natur ist älter als der Mensch und hat deshalb Priorität.» «Stimmt nicht», sagte der Urenkel, «das Schilf wurde von meinem Urgrossvater gepflanzt.» «Eben», sagt der Beamte, «das Schilf ist älter als Ihr Steg. Also muss dieser weg, damit dort wieder Schilf wachsen kann.» Der Urenkel: «Gerade habe ich ihn noch für 10'000 Franken renoviert. Wenn Sie mir wenigstens mitgeteilt hätten, dass mein Steg illegal ist.» «Entschuldigen Sie, dass wir das nicht gemacht haben», sagte der Beamte, «wir hatten Wichtigeres zu tun.» – «Was denn?» – «Wir haben die Sumpfrohrsänger gezählt, was sehr schwierig ist, weil sie sich gerne im Schilf verstecken.» «Hm», sagte der Urenkel, «mit einem Steg wäre das vielleicht einfacher gewesen.»