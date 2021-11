Dem gallischen Dorf Ettenhausen ist alles zuzutrauen

GLOSSE Ettenhausen expandiert Ein Beruf ohne anerkannte Ausbildung. Und wie ein kleines Dorf im Bezirk Münchwilen sich ausdehnt. David Angst 20.11.2021, 12.00 Uhr

Das Alja-Rachmanowa-Denkmal. Die Schriftstellerin lebte in Ettenhausen. Andrea Stalder

Artikelanfänge können auch mal auf eine falsche Fährte locken. Zum Beispiel: «Es ist ein Job, der Geduld braucht. Viel Geduld und Sitzleder. Ein Job, bei dem man schnell reagieren und mit unregelmässigen Arbeitszeiten klarkommen muss. Ein Job, bei dem man sich perfekt an die Umgebung anpassen muss, für den es aber in der Schweiz keine anerkannte Ausbildung gibt.» Klar, denkt nun jeder. Regierungsrat. Falsch gedacht: Es geht hier um den Beruf des Privatdetektivs.

Ein anderer Text fängt so an: Eschlikon. Die Bürgergemeinde Aadorf lud zu einer Versammlung ein, um über den Kauf einer Bauparzelle zu entscheiden. Was macht die Bürgergemeinde von Aadorf in Eschlikon? Gar nichts. Die Ortsmarke war ein «Druckfehler» – auch wenn es nicht der Drucker war, der ihn verursacht hat.

Wobei in der Bürgergemeinde Aadorf nichts mehr unmöglich scheint. Vor zwanzig Jahren hätte man zu einem Zehnder von Ettenhausen nicht sagen dürfen, dass er mal ein Bürger von Aadorf werden würde. Vor zehn Jahren wurde dies aber Tatsache. Und dann drehte das gallische Dorf Ettenhausen den Spiess um. Nach der Fusion übernahmen die Ettenhauser gleich das Kommando in der Bürgergemeinde Aadorf. Und heute noch stellen sie drei von fünf Vorstandsmitgliedern. Es dürfte niemanden erstaunen, wenn sie nun auch noch nach Eschlikon expandierten.