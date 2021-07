GLOSSE Ein Pandemieplan, ein Beizenboom und eine 5G-Antenne Weshalb es naheliegend ist, auf einem Kirchturm eine 5G-Antenne zu errichten. Und was der Gesundheitsdirektor mit seinem Pandemieplan machen sollte. David Angst 03.07.2021, 11.50 Uhr

Der Turm der evangelischen Kirche in Illighausen. Reto Martin

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, so sagte einst ein alter Fussballtrainer. Und nach der Pandemie ist vor der Pandemie, sagt ein junger Gesundheitsdirektor. Der Thurgau hat jetzt endlich einen Seuchenplan, und zwar den modernsten der Schweiz, wenn nicht der Welt. Fast wünscht man sich eine vierte Coronawelle, nur um zu erleben, wie wir alle anderen in den Schatten stellen. Ob die Bevölkerung den Pandemieplan auch so toll findet, ist eine andere Frage. Beim Covid-19-Gesetz des Bundesrats stimmte jedenfalls mehr als die Hälfte der Thurgauer dagegen. Vielleicht sollte Urs Martin seinen Plan vorsorglich dem Volk unterbreiten.

Beim Covid-Gesetz muss man sagen, dass es wenigstens in der Arboner Gastroszene keinen bleibenden Schaden angerichtet hat. Dort schiessen die Beizen wie Pilze aus dem Boden. Bereits macht sich der Gastroverband Sorgen. Ein Fall für die Wettbewerbskommission?

Als es noch keine Mobilfunkantennen gab, hatten die Kirchtürme die Funktion, Nachrichten zu verbreiten. Der Plan, in einem Kirchturm eine 5G-Antenne zu errichten, ist also nicht abwegig. In Illighausen gibt es aber Widerstand. Die Opposition hat diese Woche Stefan Zbornik vom «Verein strahlungsfreies Kreuzlingen» engagiert, um eine Predigt zu halten. Er sollte der Kirchenvorsteherschaft den Teufel austreiben. Ob es etwas genützt hat, werden wir sehen.