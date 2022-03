Long covid und Akademisierung: Die Langzeitfolgen von Corona

GLOSSE Akademisierung als Folge von Corona ResTZucker: Immer mehr Sekundarschüler absolvieren die Aufnahmeprüfung für die Kanti. Pädagogen schlagen Alarm. David Angst 19.03.2022, 12.30 Uhr

Gefährliches Ziel: Die Kantonsschule Frauenfeld. Chris Mansfield

Die Pandemie ist bald überstanden, aber die Langzeitfolgen sind gravierend. Nicht nur Long Covid oder die massive Staatsverschuldung. Corona hat auch bei den Jugendlichen Spuren hinterlassen: Stress, Schulangst, Vereinsamung, Depressionen, Drogenkonsum. Und Akademisierung. Immer mehr Jugendliche machen die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium.

Eine Ursache davon könnte tatsächlich die Coronapandemie sein, vermutet Harry Wolf vom Thurgauer Amt für Mittel- und Hochschulen. Den genauen Zusammenhang nennt er zwar nicht. Besorgniserregend ist diese Entwicklung allemal. Jugendpsychologen und Lehrkräfte machen sich jedenfalls grosse Sorgen. Der Präsident der Thurgauer Sekundarlehrkräfte sagt: «Je höher die Akademisierungsquote, desto grösser ist die Gefahr für ein tiefes Bildungsniveau an den Universitäten. Die Menschen sind ja nicht intelligenter geworden.»

Im Gegenteil, wenn sie ans Gymnasium gehen, werden sie in der Regel eher dümmer. Wohin das führen kann, sieht man in der Westschweiz, zum Beispiel in den Kantonen Waadt oder Genf. Dort machen über 30 Prozent die Matura, also doppelt so viele wie bei uns. Die Folge davon sind bittere Armut, Perspektivlosigkeit, organisierte Kriminalität, Korruption und übermässiger Weissweinkonsum am Ufer des Genfersees.

Das muss der Thurgau mit aller Kraft verhindern. Man kann nur hoffen, dass die Kantonsschulen sich ihrer Verantwortung bewusst sind und mindestens jeden Dritten durch die Maturaprüfung rasseln lassen.