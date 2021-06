Globale Mindeststeuer «Ein Angriff auf die Hoheit der Kantone»: Der Ostschweiz drohen höhere Steuern 15 Prozent Mindeststeuer auf Unternehmensgewinne: Dieser Entscheid der G-7-Staaten bringt die Schweiz in Bedrängnis. Die Ostschweizer Kantone etwa könnten zu Steuererhöhungen gezwungen sein. Die Finanzdirektoren wehren sich. Adrian Vögele 12.06.2021, 05.00 Uhr

Die G-7-Staaten wollen Steuerschlupflöcher für Unternehmen schliessen – mit einer globalen Mindeststeuer. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE

Das Bankgeheimnis für ausländische Kunden in der Schweiz ist schon länger Geschichte – jetzt droht neues steuerpolitisches Ungemach: Eine globale Mindeststeuer für Unternehmen bahnt sich an. Seit Jahren treibt die Organisation für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) diesen Plan voran: Vor wenigen Tagen nun haben sich die Finanzminister der mächtigen G-7-Staaten geeinigt: 15 Prozent soll die Mindest-Gewinnsteuer mindestens betragen. Die Rede ist von einer «Steuerrevolution». Aus Schweizer Sicht sei Widerstand zwecklos, so der Tenor in Bundesbern. Das Finanzdepartement befürwortet eine international einheitliche Lösung. Wie eine solche Mindeststeuer in der Schweiz umgesetzt würde, ist momentan offen.

Heute sind die Steuersätze in der Ostschweiz tiefer

Klar ist aber: Mehr als die Hälfte der Kantone bitten die Unternehmen heute weniger stark zur Kasse. In der ganzen Ostschweiz etwa liegen die Gewinnsteuersätze unter 15 Prozent (siehe Grafik). Regional am tiefsten ist der Wert laut einer Auswertung des Beratungsunternehmens KPMG in Appenzell Innerrhoden (12,66 Prozent), danach folgen Ausserrhoden (13,04 Prozent), Thurgau (13,36 Prozent) und St.Gallen (14,5 Prozent). Das bedeutet: Würde die 15-Prozent-Grenze hierzulande eins zu eins umgesetzt, müssten die Kantone handeln.

Urs Martin ärgert sich über Joe Biden

Bei den Ostschweizer Finanzdirektoren kommt die Nachricht von der «Steuerrevolution» schlecht an. Der Thurgau wolle seine Steuerzahlerinnen und Steuerzahler lieber entlasten statt belasten, sagt Regierungsrat Urs Martin (SVP).

Urs Martin, Thurgauer Finanzdirektor (SVP). Bild: Donato Caspari

«Wir lehnen die Einführung einer Mindeststeuer in der Höhe von 15 Prozent entschieden ab. Sie ist international auf Druck des neuen US-Präsidenten zu Stande gekommen, welcher 36 Jahre lang einen Bundesstaat im US-Senat vertrat, der weltweit als Steueroase gilt.»

Dass ausgerechnet Joe Biden als ehemaliger Vertreter des Bundesstaats Delaware die Schweiz als Steuerschlupfloch ins Visier nimmt, hatte bereits vor dem G-7-Entscheid Ärger ausgelöst. Falls die beschlossene Untergrenze eingeführt wird, sind die Folgen für den Thurgau laut Martin klar: «Eine Mindeststeuer von 15 Prozent wäre verbunden mit einer Erhöhung der Unternehmenssteuern im Kanton.»

Aktuell seien die konkreten Auswirkungen auf die Schweiz schwer abzuschätzen, sagt Martin. Mit einem Verlust an Arbeitsplätzen sei zu rechnen. «Auf jeden Fall müssten die Kantone gemeinsam mit dem Bund gesetzgeberische Gegenmassnahmen einleiten und kreativ sein, um als Kleinstaat weiterhin attraktiv zu sein.»

Eberle: «Keine Steuern auf Vorrat einziehen»

Ruedi Eberle, Innerrhoder Säckelmeister (SVP). Bild: Keystone

Ruedi Eberle (SVP), Säckelmeister des Kantons Appenzell Innerrhoden, stimmt in die Kritik ein: «Alle Massnahmen, welche die Kantone in der Ausübung ihrer Finanzautonomie einschränken, sind ein Angriff auf den Föderalismus und folglich abzulehnen.» Die Kantone würden die Steuern aufgrund ihres Finanzbedarfs erheben – «sie sind gehalten, keine Steuern auf Vorrat einzuziehen». Standortnachteile für Innerrhoden befürchtet er allerdings nicht, wenn der Mindestsatz überall gelte.

Mächler befürchtet mehr undurchsichtige Subventionen

Marc Mächler, St.Galler Finanzdirektor (FDP). Bild: Benjamin Manser

Auch der St.Galler Finanzchef Marc Mächler (FDP) sagt: «Eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent erachte ich als nicht sinnvoll, da damit der Wettbewerb um die Standortattraktivität vermehrt in Richtung Subventionen gelenkt wird.» So gibt es Länder, die zwar höhere Gewinnsteuern erheben als die Schweiz, aber die Firmen zum Beispiel mit Beiträgen an Forschung und Entwicklung, Ausbildung oder Vorteilen bei den Sozialversicherungen locken. Den heutigen Steuerwettbewerb sieht Mächler positiv: Dies sei ein wichtiges Instrument für die Schweiz, um ihren internationalen Nachteil der hohen Löhne kompensieren zu können. Zwar werde es auch mit der Mindeststeuer weiterhin einen Wettbewerb geben.

«Ich befürchte aber, dass viele Staaten vermehrt das Instrument von intransparenten Subventionen anwenden werden, um Unternehmen anziehen zu können.»

Da der Kanton St.Gallen heute mit seiner effektiven Gewinnsteuer von 14,5 Prozent unter der Mindestgrenze liegt, die die G-7-Finanzminister beschlossen haben, ist auch für Mächler klar, «dass wir einen Handlungsbedarf haben werden». Vieles sei aber noch unbekannt – «ich kann noch nicht alle möglichen Folgen abschätzen». Sicher sei, «dass wir versuchen werden, den Standort St.Gallen für Unternehmen auch mit einer globalen Mindeststeuer attraktiv zu halten».

Signer: «Mindeststeuer ist fragwürdig, aber kaum mehr zu verhindern»

Paul Signer, Ausserrhoder Finanzdirektor (FDP). Ennio Leanza / KEYSTONE

Auch Paul Signer (FDP), Finanzdirektor des Kantons Appenzell Ausserrhoden, sagt, eine internationale Mindestbesteuerung sei aus seiner persönlichen Sicht «fragwürdig», da sie den Steuerwettbewerb einschränke. Auch wenn sich die Auswirkungen für Appenzell Ausserrhoden voraussichtlich in Grenzen halten würden, so wäre die Schweiz «als kleine und offene Volkswirtschaft sowie als Sitzstaat von einigen internationalen Konzerngesellschaften» eher benachteiligt. Allerdings merkt auch Signer an, was bereits auf nationaler Ebene zu hören war: Die internationale Mindeststeuer werde kaum mehr zu verhindern sein.