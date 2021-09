Ein halber Tag Redevortritt für Frauen im St.Galler Kantonsrat

Gleichstellung St.Galler Ratsmikrofon für einmal vorwiegend in weiblicher Hand: 33 Frauen- gegenüber 18 Männervoten Der Vorstoss grüner Kantonsrätinnen für ein offenes Mikrofon zu Ehren von 50 Jahren Frauenstimmrecht kehrte am Dienstag im St.Galler Kantonsrat das Kräfteverhältnis der Geschlechter – wenigstens einen Morgen lang. Marcel Elsener 21.09.2021, 18.12 Uhr

Erfolgsbild auf der Treppe: Die beiden Regierungsrätinnen und (fast) alle Kantonsrätinnen beim Fototermin aus Anlass des offenen Mikrofons für Frauen.

Das Gruppenbild zum Schluss der morgendlichen «Frauensession» war sinnbildlich: Alle anwesenden der aktuell 33 Kantonsrätinnen und die beiden Regierungsrätinnen versammelten sich unten auf der Treppe der Olma. Die Frauen strahlten und beglückwünschten sich, die Mittagssonne lachte zum Erfolg, drei Männer freuten sich mit, darunter ein Polizist, der ein Selfie mit den Politikerinnen im Hintergrund machte.

Die «Frauensession», wohlgemerkt in Anführungszeichen, weil es nur ein Halbtag war und das Redevorrecht für Frauen auf Freiwilligkeit beruhte, hatte ihr Ziel erreicht: Deutlich mehr Frauen als üblich hatten das Wort ergriffen, 33 Voten von Frauen gegenüber 18 von Männern, wie eine Zählung der Initiantinnen des Vorstosses zu Ehren des Frauenstimmrechts-Jubiläums ergab. Aber eben: Die Treppe ist lang und hoch, mit den Männern im Kantonsrat, die noch immer fast drei Viertel des Gremiums ausmachen, wäre sie wohl bis nach oben gefüllt gewesen. Oder um es mit einem Slogan zum St.Galler Frauenstreik vom Juni zu sagen: «Wir Frauen sind in Sachen Gleichstellung immer noch nicht dort, wo wir sein sollten!»

Drei von fünf Fraktionen liessen konsequent Frauen vor

Ihr Vorstoss, das Mikrofon für einmal den Frauen zu überlassen, habe sich «insgesamt positiv ausgewirkt», meinten die grünen Kantonsrätinnen Margot Benz, Jeannette Losa und Tanja Zschokke in einer ersten Bilanz. Dies, obwohl keine freiwillige Übereinkunft über alle Parteien hinweg zustande gekommen war. Doch habe die «wohlwollende Unterstützung» des Präsidiums geholfen, namentlich auch der Ratspräsidentin Claudia Martin (SVP), die das Anliegen einleitend aufgenommen hatte und zum Gruppenbild aufgerufen hatte.

Drei der fünf vorberatenden Kommissionen der Septembersession waren von Frauen präsidiert worden, das Präsidium hatte die entsprechenden drei Geschäfte in Folge am Dienstagvormittag anberaumt. Demnach sprachen nach Ratspräsidentin Martin jeweils die Kommissionspräsidentinnen Margot Benz (Grüne, zum Gesetzesnachtrag über die Inkassohilfe), Luzia Krempl-Gnädinger (Die Mitte, zur Strategie «Frühe Förderung») und Katrin Schulthess (SP, zur Bauvorlage Staatsarchiv). Und weil sich drei der fünf Fraktionen sowie die GLP-Gruppe um Sprecherinnen bemühten, blieb das Mikrofon zeitweise über längere Zeit in Frauenhand. Vor allem bei der Kindesförderung, als etwa hintereinander Katrin Hasler (SP), Jeannette Losa (Grüne), Franziska Steiner-Kaufmann (Die Mitte), Sarah Noger-Engeler (GLP) und Katrin Frick (FDP) sprachen – ein doch ungewohntes Redeszenario im Rat.

Keine Gifteleien, aber das letzte Wort hat doch ein SVP-Mann

Die Fraktionen von FDP und SVP hatten dem «Redeverbot für Männer» eine klare Absage erteilt und hielten sich an die «Fachkompetenz», die in der Regel den geschäftserprobten Männern oblag. Dass es auch anders ging, zeigten die andern Fraktionen: Von Männern vorbereitete Voten wurden einfach von Frauen gelesen.

Der Ton blieb, auch seitens der rechtsbürgerlichen Männer, stets sachlich; das «offene Frauenmikrofon» wurde sozusagen nie thematisiert, schon gar nicht mit Gehässigkeiten oder Gags. Die gab es schlicht nicht. Was auch für die Pausengespräche galt: Und wer sich einen Spruch dann doch nicht verkneifen konnte, tat sich vorsichtig und nicht ohne sich vorher umzusehen. Pikant wurde es einzig, als sich SVP-Sprecher Michael Götte – der allerdings demütig zweimal den Verzicht seiner Ratskolleginnen erklärte – zusammen mit seinem Fraktionskollegen Toni Thoma («Das geht in Richtung DDR») gegen die staatliche Bevormundung bei der frühen Förderung wehrte. «Wir haben nicht ein Frauenbild wie vor 50 Jahren, aber wir lassen uns das Familienmodell nicht vorschreiben.»

Kein Wunder, dass Götte SP-Fraktionschefin Bettina Surber im Eifer des Gefechts düpierte. Sie hatte sich gefreut, dass das «offene Mikrofon für Frauen so gut funktioniert» und gehofft, das letzte Wort zu haben – doch der SVP-Sprecher musste nochmals ans Mikro.

«Wir wollten an unsere Mütter und Grossmütter erinnern»

Die positiven Impulse zur Erinnerung an das Jubiläum «50 Jahre Frauenstimmrecht» freuten wie gesagt zuallererst die Interpellantinnen aus der Grünen-Fraktion. «Wir wollten damit nicht uns in den Mittelpunkt stellen, sondern an unsere Mütter und Grossmütter erinnern, die mit ihrem unermüdlichen Engagement für ihre Rechte eingestanden sind und mit der Errungenschaft des Frauenstimm- und Wahlrechts für echte Demokratie gesorgt haben», sagte das Trio Benz, Losa und Zschokke am Mittag.

Zwei der Initiantinnen für den Halbtag des Frauenmikrofons: Die Grünen- Kantonsrätinnen Margot Benz (links) und Jeanette Losa.

Ein Wermutstropfen bleibt ihnen: «Wir hätten uns gewünscht, dass unser Anliegen bei den Kantonsrätinnen und -räten etwas weniger verkrampft angekommen wäre.» Der gesellschaftspolitische Diskurs dürfe nämlich «durchaus auch lustvoll sein». Dass der Kampf um Gleichstellung weitergeführt wird, versteht sich für die grünen Kantonsrätinnen von selbst. Nicht umsonst heisst die moralische, aber rechtlich unverbindliche Absprache, die sie sich im St.Galler Kantonsrat unter allen Parteien erhofft hatten, im Englischen nach wie vor «Gentlemen’s Agreement».

Die Gentlemen, ob wahre oder nicht ganz feine, geben in der St.Galler Politik weiterhin den Ton an – wie etwa die freisinnigen Herren Noger, Scheitlin oder Lippuner auch an diesem Dienstagmorgen zeigten. Zwar sitzen 49 Jahre nach der ersten Wahl von Frauen in den Kantonsrat nicht mehr nur 11, sondern 33 Frauen im Gremium mit gesamt 120 Plätzen – gegenüber 87 Männern. Das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern sei heute noch zu gross, stellte auch das Ratspräsidium fest. Nicht nur im Kantonsrat, sonder mit «2 von 7 Mitgliedern der Regierung und 5 von 14 Mitgliedern des Bundesparlamentes sind die Frauen nach wir vor teils erheblich untervertreten in der St.Galler Politik». Es dürfte demnach nicht bei diesem einmaligen «Halbtag des offenen Mikrofons für Frauen» bleiben.