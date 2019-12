Giant Sand sagen Goodbye: In der St.Galler Grabenhalle auf ein Letztes? An die Besuche von Howe Gelb in St.Gallen hat man sich beinahe schön gewöhnt. Sei es als Solokünstler oder mit seiner Band Giant Sand. Viermal gastierte der «Godfather of Alternative Country» seit 2010 in der Grabenhalle. Kommt er heute ein letztes Mal in die Gallusstadt? David Gadze 05.12.2019, 05.00 Uhr

Auf der Bühne um der Improvisation zu frönen: Howe Gelb und Annie Dolan von Giant Sand, hier bei einem Konzert in Spanien. (Bild: Jordi Vidal, Redferns)

Der Auftritt steht unter besonderen Vorzeichen: Es ist das letzte Konzert der Tournee – und womöglich das allerletzte Konzert überhaupt in der über 30-jährigen Geschichte der Band aus Tuscon, Arizona. Denn ob und wie es mit Giant Sand weitergeht ist offen.

Schon vor drei Jahren hiess es, Giant Sand lösten sich auf. Das sei ein Missverständnis gewesen, sagt Howe Gelb. «Ich habe nur gesagt, dass ich keine neuen Platten mit Giant Sand mehr aufnehmen möchte.» Stattdessen spielte er mit damaligen Bandmitgliedern die beiden Platten «Valley Of Rain» (1985) und «Ballad Of A Thin Line Man» (1986) neu ein, weil er einen Gitarrenverstärker entdeckte, der ihm für den richtigen Klang damals fehlte.

Nie ausfransender Klangteppich

Giant Sand verknüpfen in ihrem Alternative Country auf unnachahmliche Weise Desert Rock, Folk, Boogie, Bar-Jazz und Lo-Fi zu einem Klangteppich, der all die verschiedenen Muster nahtlos ineinander übergehen lässt und nie ausfranst. Die Songs sind auf ihre ganz eigene Weise verschroben. Was vielleicht mit Howe Gelbs eingeschränktem Gehör auf dem einen Ohr zu tun hat: Als er als Jugendlicher angefangen habe, Musik zu machen, habe ihn keine Band haben wollen, weil er sich die Songs nicht gut merken konnte. «Also musste ich meine eigenen Songs schreiben, damit jemand mit mir spielt.» Auch eines seiner Augen ist schlecht, er sieht nicht richtig dreidimensional. Das wirke sich auf sein Schaffen aus: «Ich dachte immer, dass ich normale Musik mache, aber man sagt mir immer wieder, sie klinge seltsam.»

Dabei verlief der Weg der Gruppe, die 1985 aus den aufgelösten Giant Sandworms hervorging, alles andere als geradlinig. Die Musiker kamen und gingen, nur Howe Gelb blieb. Das ist ein weiterer Grund für die Vielseitigkeit und Improvisationsfreude von Giant Sand. Ein festes Gerüst bildeten in den 1990er-Jahren John Convertino und Joey Burns, die später Calexico gründeten und schliesslich Giant Sand im Streit mit Gelb verliessen. Sie seien irgendwann zu ambitioniert geworden, sagt Gelb.

Neue Lieder, keine Pläne

Fehlt es ihm selbst an Ambitionen? «Ich bin ein fauler Bastard», sagt er. «Die Wüste zieht solche Leute an, weil dort alles so langsam ist.» Eine Aussage, die überrascht: Allein mit Giant Sand hat er über 25 Alben veröffentlicht, dazu kommen etwa ebenso viele Solowerke, von denen einige in wenigen Stunden entstanden sind. Faulheit als Kunstform.

Mit der Neuinterpretation der ersten beiden Platten schliesst sich für Gelb nun der Kreis. Am Konzert in Zürich am vergangenen Samstag zeigte sich, wie kraft- und lustvoll die Gruppe mit Schlagzeuger Tommy Larkins, der schon auf den ersten beiden Platten trommelte, sowie Bassistin und Gitarristin Annie Dolan ist. Sie spielte die Songs roh, laut, elektrisierend. Doch geht es mit Giant Sand nun weiter? Gelb fasst sich kurz:

«Ich weiss es nicht.»

Er schreibe zwar fortwährend neue Lieder, Pläne für eine neue Platte habe er aber nicht. Und auf ausgedehnte Tourneen habe er keine Lust mehr. Es ist also gut möglich, dass heute die allerletzte Chance ist, diese grossartige Band nochmals live zu sehen.

Veranstaltungshinweis: Giant Sand, 5. Dezember 2019, 20.15 Uhr, Grabenhalle. Support: Touchy.