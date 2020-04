Einer verdoppelt den Umsatz, beim anderen sinkt dieser um 80 Prozent: Gewinner und Verlierer im Werdenberger Gemüseanbau Zwei Betriebe aus der Region, die Gemüse anbauen. Die Pandemie macht einen zum Gewinner und einen zum Verlierer. Katharina Rutz 05.04.2020, 14.54 Uhr

Gemüsebau Schlegel betreibt auch einen Hofladen. Die Mitarbeitenden bei Verdunova AG sind sich auch ohne Corona gewohnt, sauber zu arbeiten.

Sowohl die Verdunova AG in Haag als auch Gemüsebau Schlegel in Buchs leben vom Anbau und der Verarbeitung von Gemüse. Dennoch sind sie von der Coronakrise ganz unterschiedlich betroffen.

Die Verdunova AG produziert unter anderem Tiefkühlgemüse für den Detailhandel. Die dazugehörende Conorti AG baut das Gemüse in der Region an. «Wir konnten unseren Umsatz im März um über 100 Prozent steigern», sagt Beni Dürr, Geschäftsleiter der Verdunova AG in Haag.



Der Betrieb Schlegel Gemüsebau ist in Buchs ansässig. «Unser Gemüsebau ist auf die Gastronomie ausgerichtet. 80 Prozent unserer Produkte waren dafür gedacht. Seit dem 13. März läuft in dieser Sparte nichts mehr», sagt Cristina Schlegel.



Während die Umsätze der Verdunova AG seit der Coronakrise durch die Decke gehen, muss Gemüsebau Schlegel rasch neue Absatzkanäle für ihr Gemüse finden. Einer davon ist der Hofladen.

Gemüsebau Schlegel produziert hauptsächlich für die Gastronomie. Entsprechend eingebrochen sind die Umsätze. «Wir wollen unbedingt unsere Arbeitsplätze erhalten, auch wenn wir keinen Umsatz machen können. Unsere sieben Mitarbeiter aus fünf verschiedenen Ländern, welche ganzjährig bei uns angestellt sind, sollen nicht um ihren Job bangen müssen», sagt Cristina Schlegel vom Buchser Gemüsebauunternehmen. Für sie gehört es zum Unternehmertum, Verantwortung zu übernehmen und Reserven für schwierige Zeiten zu haben. «Die Verluste werden gross sein, aber wir werden es schaffen und andere Landwirte auch», ist sie überzeugt. «Wir sind uns Krisen gewohnt: Trockenheit, heftige Stürme oder Hagel. Wir sind agil in der Lösungsfindung.» Die Coronakrise sei natürlich grösser und zwinge Schlegel Gemüsebau dazu, Absatzstrategien zu überdenken.

Hamsterkäufe auch bei Tiefkühl-Gemüse

Genau anders läuft es zur Zeit bei der Verdunova AG. «Die Nachfrage nach unseren Produkten ist stark gestiegen. Ich habe noch nie gesehen, dass in grossen Lebensmittelfilialen die Regale beim Tiefkühl-Gemüse total leer waren», sagt Geschäftsleiter Beni Dürr. «Nun kaufen auch Leute Tiefkühl-Gemüse, die vorher immer Vorurteile gegenüber diesem Produkt hatten», ist er überzeugt. Die Verdunova AG hat sich in den letzten Jahren stark auf den Detailhandel konzentriert und ist nach eigenen Angaben in über 2500 Läden der Schweiz im Angebot. Dies führt momentan dazu, dass die Umsätze sich verdoppeln.

Die Verdunova verarbeitet das angebaute Gemüse direkt in Haag. «Wir nehmen Corona sehr ernst», so Beni Dürr. Neben den anderen vom Bundesamt für Gesundheit vorgegebenen Massnahmen tragen die Mitarbeitenden einen Mundschutz. «Unsere Mitarbeiter sind es sich gewohnt, sauber zu arbeiten, Hände und Anlagen zu desinfizieren und sich zu melden, wenn sie sich unwohl fühlen. Was vorher aus hygienischen Gründen wichtig war, ist auch gegen Corona wirksam», so Beni Dürr.

Vorfreude auf die Spargeln bleibt

Gemüsebau Schlegel betreibt einen Hofladen. Auch hier gelten besondere Massnahmen. «Wir haben unseren Hofladen so umstrukturiert, dass nur vier bis fünf Kunden gleichzeitig im Laden sind», sagt Cristina Schlegel. Während früher eher die Eltern für die berufstätigen Kinder eingekauft hätten, würden nun die Kinder in den Laden kommen und für mehrere Haushalte einkaufen. Viele würden per E-Mail bestellen und die Ware dann abholen. Das Sortiment ist umfangreich, gekauft werde sowohl Lagergemüse wie Karotten als auch Frischgemüse wie Salat. Gemüse ist von allem genügend vorhanden. «Wir haben bereits Tomaten und Gurken aus der Schweiz und alle freuen sich auf die baldigen Spargeln», so Cristina Schlegel.

Sowohl die Verdunova AG als auch Gemüsebau Schlegel beschäftigen ausländische Erntehelfer. Bei der Verdunova AG hat der Anbau Anfang März begonnen. «Pro Woche werden 10 Hektaren gesetzt», so Beni Dürr. «Für die Ernte brauche ich die zweite Equipe von rund 60 Personen etwa Anfang Juni. In der gegenwärtig verrückten Zeit mache ich noch keine Aussagen, es ändert zu vieles sehr schnell», so Beni Dürr.

«Ich bin aber guten Mutes, dass wir unser benötigtes Team wieder haben. In unserer Branche muss man flexibel sein, sonst überlebt man auch in virusfreien Zeiten nicht.»

Cristina Schlegel rechnet damit, dass ihre sieben Mitarbeiter und drei Praktikanten, die im April und Mai aus Osteuropa einreisen, eher erst im Sommer kommen können. Allerdings rechnet sie damit, dass auch ohne ausländische Erntehelfer genügend Arbeiter gefunden werden können, sei dies durch das RAV oder spontane Bewerbungen.

Die Anbauplanung ist schwierig

Während die Verdunova AG ihre Anbaupläne bereits im Dezember für die Frühlingsernte gemacht hat und die Setzlinge bestellt waren, macht man sich bei Gemüsebau Schlegel nun schon Gedanken darüber, was für die nächste Zeit angebaut werden muss. «Was sollen wir für den Sommer anpflanzen? Nicht alle Gastronomiebetriebe werden die Pandemie überstehen», ist Cristina Schlegel überzeugt.

«Werden wir auch die nächste Ernte wieder vernichten müssen, wie gerade die Kresse und den Schnittlauch?»

Auf jeden Fall wird Gemüsebau Schlegel die Anbaupläne ändern. «Während wir heute das Sortiment auf Nischenprodukte für die Gastronomie ausgerichtet haben, werden wir diese in kleineren Mengen produzieren und vermehrt Artikel für den privaten Konsum anbauen. Dennoch bleiben wir flexibel, um jederzeit für einen Aufschwung bei den Restaurants bereit zu sein», sagt Cristina Schlegel. Die Planung für die nächsten Monate sei äusserst schwierig. «So bleibt eine Mischrechnung zwischen Erfahrung und Spekulation und viel Hoffnung und Optimismus.

Beni Dürr von Verdunova AG kommt das gute, wenn auch etwas kalte Wetter gerade recht. «Wir decken mit Vlies ab, damit sehr früh wieder geerntet werden kann. Der hohe Verkauf leert unsere Lager sehr schnell», so Beni Dürr.