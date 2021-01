Gewinnausschüttung Nationalbank schüttet noch mehr Geld aus: St.Gallen erhält dreimal so viel wie budgetiert Statt wie budgetiert 80 Millionen Franken erhält der Kanton St.Gallen von der Nationalbank für das vergangene Jahr 240 Millionen. Die zusätzlichen Mittel kommen «genau zum richtigen Zeitpunkt», sagt Finanzchef Marc Mächler. Noemi Heule 29.01.2021, 19.22 Uhr

Der Kanton St.Gallen erhält von der Schweizerischen Nationalbank 240 Millionen Franken. Im Budget waren deren 80 vorgesehen. Bild: PD

Bereits Anfang Januar wurden die trüben St.Galler Finanzaussichten etwas aufgehellt. Die Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank an die Kantone fiel doppelt so gross aus wie im kantonalen Budget vorgesehen. Statt 80 Millionen sollte St.Gallen 160 Millionen erhalten. Nun wartet die Nationalbank erneut mit Good News auf: Statt insgesamt 4 Milliarden Franken schüttet sie 6 Milliarden an die Kantone aus. Der Kanton St.Gallen erhält anteilsmässig 240 Millionen Franken.