Wegen selbstabfahrender Züge in Sargans: Gewerkschaft legt sich mit SBB an

Video

SBB-Chef Andreas Meyer äussert sich emotional zum tragischen Unglück am Bahnhof Baden

Bei einem tragischen Arbeitsunfall ist in der Nacht auf Sonntag bei der Zugabfertigung eines Interregios in Baden ein 54-jähriger Chef-Zugbegleiter in der Türe eingeklemmt, mitgeschleift und tödlich verletzt worden. SBB-Chef Andreas Meyer zeigt sich im Interview am Bahnhof in Bellinzona bestürzt und kündigt an, dass bei alle Zugwagen der betroffenen Art die Türschliessung auf den technischen Defekt geprüft wird.