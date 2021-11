Messerattacke in München: Velo wurde in St.Gallen gekauft

Nach Messerattacke in München: St.Galler Kantonspolizei beteiligt sich an Öffentlichkeitsfahndung nach Verdächtigem

Am Mittwoch, 22. September, ist ein Unbekannter am Hauptbahnhof München auf einen Reisenden losgegangen. Nun zeigt sich: Der Verdächtige hatte das Velo, das er bei der Attacke mitführte, offenbar zuvor in einem Fachgeschäft im Umkreis der Stadt St.Gallen gekauft.