Gewalt im Stadtbus Frauenfeld: Mann verletzt 86-Jährigen am Kopf – Angreifer kommt ungeschoren davon Am Montag hat ein Unbekannter im Stadtbus Frauenfeld einen 86-jährigen Mann angegriffen. Der Angreifer suchte nach der Attacke das Weite. Ein Familienmitglied des Opfers macht auf Facebook seinem Ärger Luft. Rossella Blattmann 11.12.2019, 15.26 Uhr

In einem Frauenfelder Stadtbus hat ein Unbekannter am Montagmittag einen Senior angegriffen und am Kopf verletzt. (Symbolbild: Andrea Stalder)

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld, wenn» sorgte am Dienstagabend ein Posting für rote Köpfe. Ihr 86-jähriger, dementer Vater sei am Montag in einem voll besetzten Frauenfelder Stadtbus von einem Mann angegriffen worden, schreibt eine Person. Niemand habe reagiert, auch der Busfahrer nicht. Der Angreifer sei anschliessend einfach weggelaufen, heisst es weiter.