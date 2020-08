Getrübte Ausblicke trotz sonniger Lage und guter Qualität: Corona setzt St.Galler Winzern zu St. Galler Weinbranche in unsicheren Zeiten: Weil der Absatz nicht mit der Erntemenge Schritt hält, waren die regionalen Weinkeller schon im letzten Jahr bis an die Decke gefüllt - mit der Pandemie hat sich die Krise verschärft. Ein Einbruch wird auch bei den Weinpreisen befürchtet. Urs Bader 28.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Rebberge von Heiligkreuz am Fusse des Sarganser Hausbergs Gonzen. Die diesjährige St. Galler Weinbauexkursion führte nach Mels, in die drittgrösste Weinbaugemeinde des Kantons. Elliott Bignell/Alamy

Die Pinot-Noir-Trauben im Rebberg Steinersteg bei Mels im Sarganserland leuchten bereits in kräftigem Blau. Bis zur Ernte dauert es aber noch einen guten Monat. Was auch auffällt: Die Trauben hängen in lockerem Abstand an den Stöcken, was auf ein kräftiges Ausdünnen schliessen lässt. Gepflegt wird der Rebberg Steinersteg im Melser Ortsteil Heiligkreuz von der Familie Müller, die das gleichnamige Weingut betreibt.

Christian Müller spricht anlässlich der jährlichen St. Galler Weinbauexkursion - diesmal zum Thema «St. Galler Weinbranche in unseren Zeiten» - mitten im Wingert über die Herausforderungen des Rebjahrs 2020. Zu Gast sind Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner sowie seine Amtsleiter und Vertreter verschiedener Branchen. Später wird auch Regierungspräsident und Gesundheitsdirektor Bruno Damann dazustossen, der Amtsvorgänger Tinners. Organisiert wird die Exkursion seit über 30 Jahren von Markus Hardegger, Chef der Fachstelle Weinbau. Mels, die diesjährige Station, ist die drittgrösste Weinbaugemeinde des Kantons St. Gallen.

«Schnell wurde klar, der Absatz bricht ein. Wir mussten handeln und entschieden uns für eine resolute Mengenbegrenzung.»

Christian Müller vom Melser Weingut Steinersteg in Heiligkreuz. Bild: Urs Bader

Müllers Ausführungen machen deutlich, dass für einmal nicht Wetterextreme oder Schädlinge die grosse Herausforderung des Rebjahrs sind - zumindest bis jetzt -, sondern die Corona-Pandemie und der Lockdown. «Schnell wurde klar», sagt Müller, «der Absatz bricht ein». Ein Viertel bis ein Drittel weniger Wein konnten die Müllers verkaufen. Das bedeutete nicht nur eine Einkommenseinbusse, sondern auch Platznot im Weinkeller und ein drohendes Überangebot. «Wir mussten handeln und entschieden uns für eine resolute Mengenbegrenzung.» Die Traubenernte soll 650 Gramm pro Quadratmeter nicht überschreiten. Zum Vergleich: Der Kanton hat die zulässige Höchstmenge für AOC-Weine auch gesenkt, bei den roten Sorten auf 1000 und bei den weissen auf 1200 Gramm pro Quadratmeter. Hardegger ergänzt dazu: «Die durchschnittlich geerntete Menge ist aber wesentlich tiefer.» Und Müller sagt: «Die Ernte wird kleiner ausfallen, aber wir erwarten eine gute Qualität.»

Volkswirtschaftsdirektor Tinner, der Wert auf diesen direkten Kontakt zur Branche legt, würdigt Müllers frühe Initiative. «Ich bin beeindruckt vom klaren Entscheid, zugunsten von Qualität auf Menge zu verzichten.» Das sei auch eine Art politische Aussage. Zur 650-Gramm-Limite haben sich letztlich alle Winzer von Mels bekannt.

«Die Weinpreise werden einbrechen, wenn die Wirtschaft nicht wieder richtig in Fahrt kommt.»

Weinkellerei und Brennerei: Felix Bärtsch von «Bärtsch Weine» in Mels. Bild: Urs Bader

In der Weinkellerei und Brennerei der Brüder Felix und Eugen Bärtsch in Mels wird das Exkursionsthema vertieft. Felix Bärtsch spricht eine klare Sprache: «Die Weinpreise werden einbrechen, wenn die Wirtschaft nicht wieder richtig in Fahrt kommt.» Bärtsch Weine verkaufen ein Drittel ihrer Weine an private Kunden, den Rest an Gastronomie und Detailhandel. Auch bei Bärtsch Weine musste man Einbussen hinnehmen. Und noch immer seien die Leute irgendwie blockiert. Der Markt für regionale Weine sei auch regional, diese Kundschaft kaufe nicht im grossen Stil online ein.

Es fehlen konkrete Zahlen

Angesprochen auf die durchschnittliche Höhe des Umsatzausfalls sagt Markus Hardegger, er würde gerne eine Zahl nennen, wenn er konkrete Anhaltspunkte hätte. «Ich weiss einfach aus den Reaktionen der Winzer während des Lockdowns, dass die Einbussen dramatisch waren. Vor allem für Betriebe, die vorwiegend an Händler und Gastrobetriebe liefern. Zum Glück haben sich die Verkaufszahlen in Handel und Gastronomie wieder leicht erholt. Und der Weinverkauf an Private hat spürbar zugenommen.»

Um sich selbst zu helfen, aber auch der Gastronomie, unterstützt der Branchenverband St. Galler Wein finanziell das Projekt Swiss Wine Summer der Schweizer Branchenvereinigung Swiss Wine Promotion. Dabei geht es darum, wie Hardegger erklärt, dass Gastrobetriebe für Einkäufe ab 1000 Franken einen Gutschein von 200 Franken erhalten. Voraussetzung dafür: Der Gastrobetrieb bietet drei St. Galler Weine im Offenausschank an.

Unterstützungsprogramm des Bundes

Ein Unterstützungsprogramm des Bundes für Winzer in Höhe von zehn Millionen Franken fand im Kanton St. Gallen wenig Interesse. Ziel ist, vereinfacht gesagt, über die Deklassierung von AOC-Weinen zu Tafelwein, wofür es Geld gibt, Druck vom Markt für AOC-Weine zu nehmen. Der Anteil des Kantons am Programm beläuft sich auf 142'000 Franken, beansprucht davon wurden rund 30'000 Franken.

«Die Klimaerwärmung läuft, viele Weine profitieren davon.»

Auch Eugen Bärtsch von «Bärtsch Weine» erwartet einen sehr guten Jahrgang. Bild: Urs Bader

Immerhin – auch Eugen Bärtsch erwartet nun «einen sehr guten Jahrgang». Das ist fast wie eine Ironie der Geschichte. Bei der Degustation verschiedener Jahrgänge ihres Paradeweins Sansara - bei Christian Müller wurden zuvor verschiedene Sorten verkostet - weist Bärtsch auf ein anderes grosses Thema hin, das aber durch Corona verdrängt wurde: «Die Klimaerwärmung läuft, viele Weine profitieren davon.» Auch das wirkt beinahe wie eine Ironie der Geschichte.