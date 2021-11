St.Gallen: Die neue Sauna auf Drei Weieren im Test

WELLNESS Die wohl schönste Sauna der Schweiz: Ein Besuch in der neuen «Weiere Sauna» in St.Gallen Wunderbar ist es, wenn man nach dem Schwitzen in einen See oder Weiher springen kann – wie in der neuen Sauna auf dem St.Galler Freudenberg. Melissa Müller 01.11.2021, 05.00 Uhr

Die Aussicht in der «Weiere Sauna» ist ein echter Hingucker. Bild: Benjamin Manser (31. Oktober 2021)

Wer das alte Holztor zur neuen «Weiere Sauna» öffnet, überschreitet die Schwelle zu einer anderen Welt. Eine Welt, in der die Hektik der Stadt weit weg ist. Stattdessen: Stille, Bäume, Wasser, Wärme und Geborgenheit. In der luftigen Eingangshalle duftet es nach Tannenholz. Die Strassenschuhe werden gegen weisse Badeschlappen getauscht – und schon kippt ein Schalter im Kopf. Als würde man sein gestresstes Ich abstreifen.

Danach werden wir in der verglasten Veranda mit Kasse und Bistro von einem braun gebrannten Mann mit Lachfalten begrüsst: Peter Büchler, der im Sommer in der Badhütte Rorschach arbeitet. «Bitte bedeckt euch im Aussenbereich», sagt der Chef. Wenn die Bäume ihr Laub lassen und man von den Wegen vis-a-vis auf die Sauna und das Familienbad sieht, wolle man die Spaziergänger nicht erschrecken, erklärt er und schmunzelt.

Skandinavisches Flair

Die Natursauna bietet Platz für 25 Personen. Ihr grösster Trumpf ist die Naturkulisse auf dem Freudenberg. 25 Franken kostet der Eintritt für drei Stunden, ein Bademantel kann gemietet werden. Ein fairer Preis, wenn man bedenkt, dass man in den Saunas in St.Margrethen, Abtwil und Unterrechstein, die aber auch einen Bäderpark haben, gegen 40 Franken bezahlt. Die weiss gestrichene Garderobe mit den blau-weissen Vorhängen erinnert an Skandinavien.

Die Naturkulisse ist der grösste Trumpf der neuen Sauna auf Drei Weieren.

Bild: Benjamin Manser

Raus aus den Klamotten, rein in die Sauna. Zwei Kabinen stehen zur Verfügung; in einer ist es 70, in der anderen 80 Grad heiss. Büchler giesst Wasser auf die Steine, dass es zischt, und wedelt den Gästen mit einem Fächer Heublumenduft zu. Die Sauna ist mit hellem Lindenholz ausgekleidet, eine Reminiszenz an Dreilinden. Der Saunameister weist darauf hin, dass einheimisches Holz verwendet wurde. Viele herkömmliche Saunas seien aus Tropenholz gefertigt.

Für die Saunakabinen wurde einheimisches Holz verwendet. Bild: Benjamin Manser

Während wir uns im eiskalten Chrüzweier erfrischen, geht die Sonne unter, ein rosa Feuerball. Die Bäume rund um den Weier leuchten kupferrot und goldgelb. Ermattet sinkt man auf einen der weissen Spaghetti-Liegestühle. Ein Vogelschwarm zieht vorbei, in der Ferne bellt ein Hund. Man fühlt sich wie ein verwöhntes Ferkel. Auch die anderen Gäste – mehrere Pärchen, zwei ältere Herren, eine Frau – sind zum ersten Mal da und begeistert. Der schlichte Einbau der St.Galler Architekten Barão-Hutter fügt sich harmonisch in die Frauenbadhütten. Als wäre die Sauna schon immer da gewesen.

Stühle aus dem Brockenhaus

Zwischen den Schwitzgängen gönnen wir uns ein herrliches Stück Marronikuchen im Bistrohäuschen, umsorgt von Peter Büchler. Der ehemalige Schreiner hat die Wiener Stühle fürs Café im Brockenhaus aufgestöbert und selbst renoviert. Jedes Einrichtungsstück ist mit Bedacht gewählt. Von den Wolldecken im Ruheraum bis zu den Zeitschriften: keine Klatschheftli mit Diättipps, sondern anspruchsvolle «Reportagen»-Magazine.

Zum Ausspannen stehen Spaghetti-Liegestühle bereit.

Bild: Benjamin Manser

Nach dem zweiten Saunagang legt sich die Nacht über Dreilinden. Sterne funkeln und spiegeln sich im Weiher, der schwarz wie Öl glänzt. Kleine Laternen, mit Solarenergie betrieben, beleuchten die Anlage dezent. Glücklich und mit geröteten Wangen brechen wir auf, erholt wie nach einem Wellnesswochenende. Könnten wir einen Preis verleihen für die schönste Sauna der Schweiz, wir würden ihn der «Weiere Sauna» geben.