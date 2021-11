Gesundheit Sport bei Kälte: So geht's Die passende Ausrüstung und richtiges Aufwärmen vor dem Training: Eine Sportwissenschaftlerin und ein Sportbekleidungsberater geben Tipps für Sport im Winterhalbjahr. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 01.11.2021, 11.35 Uhr

Aufwärmen und mehrere Kleidungsschichten tragen: Das empfiehlt sich, wenn man bei tiefen Temperaturen draussen Sport macht. Bild: Getty

Auch im Winter, sogar bei Minustemperaturen, kann man im Freien Sport betreiben. Allerdings sollte man dann ein paar Dinge berücksichtigen. Die Sportwissenschaftlerin Ursina Raymann erklärt, worauf Sie achten sollten, damit Sie gesund bleiben. Raymann ist Bewegungs- und Sporttherapeutin am Psychiatrie-Zentrum Linthgebiet.

Ursina Raymann ist Bewegungs- und Sporttherapeutin an der Psychiatrie-Zentrum Linthgebiet. Bild: PD

Generell überwiege der gesundheitliche Nutzen gegenüber den Risiken von Sport bei tieferen Temperaturen. Dabei sei es wichtig, Vorsichtsmassnahmen zu treffen und sich über den eigenen Gesundheitszustand Gedanken zu machen. Raymann sagt: «Fangen Sie nichts Neues an, sondern führen Sie ein bereits eingeführtes Training weiter oder beschränken Sie sich auf leichte Sportaktivitäten. Gegen einen Spaziergang bei Kälte ist nichts einzuwenden.»

Allenfalls sollte man auch Rücksprache mit der Hausärztin oder dem Hausarzt halten oder für einen Check vorbeigehen.

Wer unter Asthma leidet, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder eine andere Atemwegserkrankung hat, sollte besonders vorsichtig vorgehen und seine Leistung nur langsam steigern.

Vorbereitungen treffen

«Grundsätzlich gilt, sich Zeit fürs Aufwärmen zu nehmen», sagt Raymann. Wenn es kalt ist, brauche der Körper etwas länger, bis er in Schwung komme und gut durchblutet werde. Die Sportwissenschaftlerin empfiehlt, allenfalls die Aufwärmübungen an einen etwas weniger kalten Ort zu verlegen, zum Beispiel in den Hauseingang oder Schutzraum. Mit einem Warm-up schütze man sich auch vor Verletzungen.

Ausserdem: «Je älter eine Person ist, desto schneller kühlt sie auch aus», sagt Raymann. Deshalb rät sie, nach einem kurzen Auslaufen zum sogenannten Cool-down wieder an einen wärmeren Ort zu gehen.

Da es im Winterhalbjahr früh dunkel wird, sei es ratsam, die Strecke zu planen, die man zum Beispiel joggen oder mit dem Velo fahren will. Gerade wenn man die Strecke nicht kenne, bestehe ein Risiko für Stürze.

Viel trinken, auch im Winter

Wenn es draussen kalt ist, hat man das Gefühl, keinen Durst zu haben. «Es ist aber sehr wichtig, genug zu trinken. Denn man schwitzt trotzdem», sagt Ursina Raymann. Sie empfiehlt lauwarme Getränke, die auch dem Magen guttun. Spezielle Sportgetränke seien nicht nötig.

Auf Atmung und Luftbelastung achten

Die Lunge wird bei Kälte mehr beansprucht. Die Sportwissenschaftlerin rät deshalb, durch die Nase einzuatmen. Dann wird die Luft etwas vorgewärmt. Durch die Mundatmung trocknen Schleimhäute aus und sind anfälliger für Bakterien und Viren.

Im Gegensatz zum Sommer, wenn wegen Ozon von ausgiebiger sportlicher Betätigung teilweise abgeraten wird, befinden sich im Winter vor allem Schadstoffe in der Luft. Diese können via Atemwege in den Körper gelangen. Allerdings betont Ursina Raymann auch hier: «In der Regel überwiegt der Nutzen von körperlicher Aktivität.»

Wer anfällig ist auf Luftschadstoffe, sollte die gegenwärtige Belastung beachten. Auf der Website des Bundesamts für Umwelt (Bafu) kann man sich über die aktuelle Luftbelastung informieren. «Allenfalls plant man sein Training oder Spaziergang bei hoher Schadstoffbelastung besser in einer Grünanlage oder entlang nicht so stark befahrener Strassen», sagt Raymann. Falls man Hustenreiz oder Atemnot bekommt, sollte man einen Gang runterschalten oder das Training beenden und sich auf den Heimweg machen.

Langsam an Kälte gewöhnen

«Der Mensch ist ein Gewohnheitstier», sagt Raymann. Das gelte auch für Kälte: An tiefe Temperaturen gewöhne man sich am besten, wenn man sich regelmässig draussen bewege. Ein langsamer Aufbau empfehle sich nicht nur bei den Temperaturen, sondern auch bei der Intensität des Trainings. «Wer das ganze Jahr keinen Sport getrieben hat, beginnt besser nicht im tiefsten Winter damit, lange Strecken zu joggen», sagt Raymann.

Auch im Winter hat Joggen einen positiven Effekt auf die Gesundheit. Allerdings sollte man sich vorbereiten. Bild: Benjamin Manser

Trifft man oben genannte Vorsichtsmassnahmen, ist laut Raymann Sport bei bis zu minus zehn Grad unbedenklich. Bei unter minus zehn Grad sollte man vorsichtiger sein. Wenn man in diesem Temperaturbereich draussen Sport treiben will, muss man gesund sein und regelmässig bei Kälte Sport treiben.

Hilft vielleicht Eisbaden zur Abhärtung? Ihr sei keine Studie bekannt, die besage, dass Eisbaden einen signifikanten Effekt auf die Gesundheit habe, sagt Ursina Raymann. Es sei aber sehr schwierig abzuschätzen, wie der Körper darauf reagiere. «Bloss nicht unvorbereitet oder allein zum Eisbaden gehen und nur mit einem gesunden Herz.» Allenfalls sollte man besser erst einmal im Zusammenhang mit einem Saunagang abschliessend ins kalte Wasser steigen.

Après-Ski: Hält Alkohol warm?

Alkohol vermittelt zwar ein aufwärmendes Gefühl, wärmt den Körper aber nicht. «Konsumiert man Alkohol, öffnen sich die Blutgefässe und es fühlt sich so an, als ob man warm hat», sagt Ursina Raymann. Allerdings ist das ein Trugschluss, der Körper kühlt dadurch schneller aus. Gerade wenn es um Sicherheit gehe, zum Beispiel auf der Skipiste, sei Alkohol am falschen Platz: Überhöhte Geschwindigkeit oder die fehlende Routine Anfang der Skisaison bergen hohe Verletzungsgefahr. Insbesondere am Nachmittag, wenn die Konzentration nachlässt.

Bewegung an der frischen Luft tut auch der Psyche gut

«Bewegung hat einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden», weiss Ursina Raymann. Gerade auf die Stressregulation hat dies eine positive Wirkung, da dadurch Stresshormone abgebaut werden. Auch wenn es statt einer Joggingrunde ein gemütlicher Spaziergang ist: «Gehen Sie raus, tanken Sie Sonnenlicht.» So wird Vitamin D nachweislich besser gebildet und unter anderem die Serotoninproduktion angekurbelt – das im Volksmund Glückshormon genannt wird. Einer saisonalen Stimmungsschwankung oder einem «Winterblues» könne dies entgegenwirken. Allerdings: Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, sollten sich immer fachliche Unterstützung holen.

Neben der Steigerung des psychischen Wohlbefindens gibt es noch andere Komponenten: Man pflegt allenfalls soziale Kontakte oder verbessert kognitive Fähigkeiten, zum Beispiel wenn man sich im Wald orientieren muss, über Wurzeln läuft und sich nebenher noch mit jemandem unterhält.

Und was, wenn ich keine Lust habe, mich in der Kälte draussen zu bewegen? Ursina Raymann empfiehlt: «Machen Sie etwas, das Ihnen längerfristig Freude bereitet, und bleiben Sie dran, auch drinnen.» Vielleicht gibt es einen Turnverein oder einen anderen Gruppensport, der einem entspricht. Mittlerweile gebe es auch online oder im TV tolle Fitnessformate, die beim Wunsch nach mehr Bewegung motivieren könnten.

Mehrere Kleidungsschichten: Das empfiehlt der Sportartikel-Berater

Im Winter ist es aber ratsam, sich etwas mehr Gedanken über Sportkleidung zu machen als im Sommer. Ein Sportartikelverkäufer gibt Tipps, worauf man bei der Sportausrüstung bei tiefen Temperaturen achten sollte.

«Man sollte sich so anziehen, dass man beim Loslaufen leicht friert», empfiehlt Marco Kindhauser, Verkaufsberater beim St.Galler Sportfachgeschäft Jäckli und Seitz. Wenn es kalt ist, rät er ausserdem zu einer Wind- oder Softshelljacke, damit die Luft nicht zu stark zirkuliert. Bei Kälte empfiehlt Kindhauser das Zwiebelsystem. Heisst: Mehrere Kleidungsschichten anziehen und allenfalls zu unterst Thermounterwäsche wählen. Es komme aber immer auch auf den Typ und die Leistung an: Wer besonders aktiv unterwegs ist, friert eher nicht.

Bei Temperaturen von minus fünf Grad und kälter kann auch eine besondere Atemmaske helfen, die eisige Luft beim Einatmen etwas vorzuwärmen. Solche Masken werden vor allem beim Langlaufen und Laufen eingesetzt. «Aber auch ein Schal kann hier schon etwas helfen, die Luft aufzuwärmen», sagt Kindhauser.

Wer in der Dunkelheit bei schwierigerem Gelände unterwegs ist, trägt besser eine Stirnlampe, um zum Beispiel nicht über Baumwurzeln zu stolpern. Ansonsten sollte man Reflektoren tragen. Es gibt Leuchtwesten, die Bewegungsfreiheit ermöglichen. Wer im Strassenverkehr unterwegs ist, trägt eine Stirnlampe, um noch besser sichtbar zu werden. Wer besonders kälteempfindlich ist oder bei Minusgraden zum Beispiel langlaufen geht, kann sich mit Heizsocken oder Heizwesten zusätzlich warm halten.