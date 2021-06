Gesundheit Bluthochdruck senken: Ein St.Galler Arzt erklärt, was mehr Bewegung und Verzicht auf Salz bringen Wieso soll man bei hohem Blutdruck den Salzkonsum verringern? Wie schädlich ist Rauchen? Und wird man den hohen Blutdruck irgendwann wieder los? Ein St.Galler Arzt liefert Antworten auf diese Fragen. Sheila Eggmann 27.06.2021, 05.00 Uhr

Ein Mann misst seinen Blutdruck. Bild: Getty Images



In der Schweiz leidet jeder vierte Erwachsene unter Bluthochdruck. Der Anteil nimmt mit dem Alter zu: Bei den über 75-Jährigen ist es jede zweite Person. Übergewichtige sind in allen Altersklassen besonders gefährdet. Sie entwickeln dreimal häufiger einen hohen Blutdruck als Normalgewichtige.

Was ist Bluthochdruck? Damit das Blut durch die Blutgefässe zu den Organen und den Geweben fliessen kann, muss es unter Druck stehen. Zwei Dinge sorgen dafür, dass dieser Druck entsteht: das Pumpen des Herzens und der Widerstand der Gefässwände. Es werden zwei Blutdruckwerte unterschieden: Der obere oder systolische Blutdruckwert entsteht, wenn sich das Herz zusammenzieht und der Druck in den Gefässen am höchsten ist. Dieser gilt als hoch, wenn er ‒ Zuhause gemessen ‒ über 135mmHg liegt. Dann gibt es zusätzlich den unteren oder diastolischen Blutdruckwert. Er entsteht, wenn sich das Herz entspannt und der Druck in den Gefässen am niedrigsten ist. Hier liegt der Grenzwert bei 85mmHg.

Roman Brenner PD

Neben nicht beeinflussbaren Faktoren wie der Vererbung in der Familie oder dem Alter kann man als betroffene Person einiges tun, um den Blutdruck in den normalen Bereich zu lenken. Oder dies zumindest zu begünstigen. Roman Brenner, Arzt bei der Klinik für Kardiologie im Kantonsspital St.Gallen, erklärt, was die gängigsten Tipps mit dem Körper anstellen.

Weniger Salz, mehr Vollkorn ‒ Aber wieso eigentlich?

Mehr Früchte, mehr Gemüse, weniger Fleisch: Wer an hohem Blutdruck leidet, dem wird in der Regel empfohlen, seine Ernährung anzupassen. Teil davon ist, den Salzkonsum zu reduzieren. Genauer: Es wird empfohlen, die Salzzufuhr auf fünf Gramm pro Tag zu beschränken. Wieso ist das so?

Roman Brenner sagt: «Sowohl der obere als auch der untere Blutdruck ist direkt abhängig von der Salzzufuhr.» Salz verändere das Blutvolumen: Es wird grösser, wenn man mehr Salz einnimmt. Das führt dann zu mehr Nebennierenhormonen. Diese lassen den Blutdruck steigen. Zudem hat eine erhöhte Salzzufuhr unabhängig vom Blutdruck ungünstige Folgen für das Herz und den Kreislauf.

Positiv auf das Herz und den Kreislauf wirken sich hingegen Vollkornprodukte aus. Diese enthalten wie Früchte und Gemüse nicht nur verdauungsfördernde Nahrungsfasern, sondern auch reichlich Mineralstoffe, Vitamine und spezielle Fettsäuren. Im Vergleich zu raffinierten Getreideprodukten wird man bei Vollkornprodukten schneller satt und nimmt somit weniger Gewicht zu. Brenner sagt aber:

«Die Beziehung zwischen Verzehr von Vollkornprodukten und Bluthochdruck ist weniger überzeugend als diejenige zwischen Salz und Bluthochdruck.»

Alkohol ‒ gilt hier je weniger desto besser?

Ein verstärkter Alkoholkonsum gehe mit einer Blutdruckerhöhung einher, sagt Brenner. Es gibt gewisse Anzeichen, dass ein gemässigter Alkoholkonsum zu weniger Gefässproblemen führen könnte. «Die Gefahr beim Alkoholkonsum besteht in der korrekten Einschätzung der unschädlichen Menge.»

Deshalb wird empfohlen, möglichst wenig Alkohol zu trinken. Das bedeutet, Männer sollen höchstens 20 Gramm Alkohol pro Tag konsumieren. Das entspricht 25 Deziliter Bier oder einem Deziliter Wein. Bei Frauen wir noch die Hälfte davon empfohlen. Ausserdem soll ein täglicher Alkoholkonsum vermieden werden.

Wie ist es beim Rauchen?

Rauchen ist ein massgeblicher Risikofaktor, sowohl für Krebs als auch für Herz- Kreislauf-Erkrankungen. Raucherinnen und Raucher erleiden viermal häufiger einen Herzinfarkt. Brenner sagt: «Das Rauchen sollte möglichst ganz vermieden werden, da die gesundheitsschädigenden Effekte auf allen Ebenen unbestreitbar sind.» Bereits sehr wenig Nikotin ist schädlich.

Besonders geeignet sind Ausdauersportarten

Regelmässige körperliche Aktivität stabilisiert den Blutdruck oder senkt ihn. Mit regelmässig sind in diesem Fall eine halbe Stunde mässige Ausdauerbelastung während fünf bis sieben Tagen die Woche gemeint. Besonders geeignete Sportarten seien Ausdauersportarten wie Jogging, Velofahren, Schwimmen oder Walking, sagt Brenner. Wer Glück hat, kann die sportliche Betätigung mit seinem Arbeitsweg kombinieren, beispielsweise zu Fuss statt mit dem Bus ins Büro. Wer noch nicht an Bluthochdruck leidet, kann so einer Erkrankung vorbeugen.

Wer darüber hinaus noch mehr Sport macht, steht aber nicht automatisch besser da. Brenner sagt: «Eine extensive körperliche Belastung führt nicht zu einem relevant erhöhten Nutzen im Vergleich zur moderaten körperlichen Belastung.»

Wird man den hohen Blutdruck irgendwann wieder los?

Hoher Blutdruck liegt zu 90 bis 95 Prozent in der Familie. Brenner sagt: «Diese Form ist eine chronische Erkrankung und wird durch andere Faktoren wie Ernährung, Bewegungsarmut und Übergewicht verstärkt.»

Leidet man nur an leichtem Bluthochdruck, kann man in einigen Fällen mit einer Veränderung des Lebensstils die Situation normalisieren. Meist müssen aber Medikamente eingesetzt werden.

Bei den restlichen fünf bis zehn Prozenten hat die Krankheit eine organische Ursache, als Beispiel nennt Brenner Hormonstörungen oder eine Nierenerkrankung. Das kann unter Umständen behoben werden. Dies führt wiederum dazu, dass man den Bluthochdruck normalisieren kann. «Das ist aber eine Seltenheit», sagt Brenner. Häufig brauchen auch Betroffene mit dieser organischen Form des Bluthochdrucks Medikamente zur Blutdruckkontrolle.

Weitere Informationen zum Thema Bluthochdruck gibt es bei der Schweizerischen Herzstiftung und bei der Hypertoniegesellschaft.