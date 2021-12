Geschichte «Plötzlich fragten wir uns: Wo sind eigentlich die Frauen?» – Die Thurgauer Historikerin Heidi Witzig über ihr Lebenswerk Die Frauenfelderin Heidi Witzig (77) gehörte zu den ersten Historikerinnen, die sich geschichtswissenschaftlich mit Frauen in der Schweiz auseinandersetzten. Die engagierte Frauenrechtlerin erzählt, wie es war, zwar den Doktor in Geschichte, aber nicht das Stimmrecht zu haben und was die alten, weissen Männer heute immer noch falsch machen. Aylin Erol Jetzt kommentieren 21.12.2021, 06.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Historikerin und Ehrendoktorin Dr. phil. Heidi Witzig (77) ist in Frauenfeld aufgewachsen und lebt heute in Winterthur. Bild: Tobias Garcia

Heidi Witzig, die Universität Luzern verlieh Ihnen Ende November aufgrund Ihres Lebenswerks das Ehrendoktorat. Wie fühlt sich dieser Titel an?

Heidi Witzig: Es ist grossartig. Ich fühle mich sehr geehrt und hätte nie damit gerechnet.

Sie wurden aufgrund Ihres Engagements und Ihrer Forschung zur Frauengeschichte in der Schweiz geehrt. Wie sind Sie eigentlich bei diesem Thema gelandet?

Angefangen hat das, als ich mich in den Siebzigern in der Frauenbewegung engagierte. Elisabeth Joris – ebenfalls eine Historikerin – und mir fiel auf, dass wir in unserem ganzen Geschichtsstudium von Männern über Männer unterrichtet wurden. Plötzlich fragten wir uns: Wo sind eigentlich die Frauen? Also machten wir uns an den ersten Versuch, die Geschichte der Frauen in der Schweiz aufzuarbeiten. Nach sieben Jahren Arbeit brachten wir das Buch «Frauengeschichte(n)» heraus.

Sie hielten bei der Vergabe des Ehrendoktortitels einen Vortrag mit dem Titel «Einsichten und Aussichten rund um Frauengeschichte(n)». Worum ging es da genau?

Um Frauengeschichten natürlich! Im Vortrag zog ich Bilanz aus all den Jahren Geschichtswissenschaften, die ich betrieben habe. Wenn man Ehrendoktorin wird, muss man schliesslich zeigen, was man all die Jahre gelernt und gelehrt hat. Aber ich habe auch eigene Erfahrungen einfliessen lassen.

Apropos eigene Erfahrungen: Sie sind heute 77 Jahre alt und damit in einer Zeit aufgewachsen, in der Frauen noch kein Stimmrecht hatten. Woran erinnern Sie sich?

An dieses Gefühl von Ungerechtigkeit. Das fing schon in der Schule an. Ich fand es unglaublich ungerecht, dass wir Mädchen in die «Nähschi» gehen mussten, während die Buben geometrisches Zeichnen lernen durften. Die Aufnahmeprüfung für die Kanti war dann aber für alle dieselbe. In der Kantonsschule Frauenfeld wurde es dann auch nicht besser.

Im Staatsunterricht bekamen die Buben ein ganzes Buch, wir Mädchen lediglich ein Heftchen mit dem Ehe- und Familienrecht. Mehr mussten wir ja nicht wissen.

Man merkt, das macht Sie noch immer wütend.

Natürlich! Ich war siebenundzwanzig als ich das erste Mal abstimmen durfte. Siebenundzwanzig! Ich hatte zwar schon lange den Doktortitel, durfte aber nicht politisch mitentscheiden. Für mich war das Stimmrecht schon damals so überfällig, ich mochte gar nicht mehr darüber diskutieren. Ich wollte bereits viel mehr. Die Revision des Ehe- und Familienrechts zum Beispiel. Diese Zustände können sich viele Frauen heute gar nicht mehr vorstellen. Aber ich bin froh, dass sie das nicht mehr können.

Witzig erzählt über die Entstehung ihres ersten Buches, das ihr zum Durchbruch verhalf: «Frauengeschichte(n). Dokumente aus zwei Jahrhunderten zur Situation der Frauen in der Schweiz». Bild: Tobias Garcia

Welche Haltung haben sie gegenüber dem heutigen Feminismus?

Ich finde es sehr spannend, wie sich alles verändert hat. Früher wusste ich: Gott ist eine Frau und ich kämpfe gegen das Patriarchat. Heute spricht man über Diversität, Intersektionalität, also dass man gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen diskriminiert werden kann, und über die Auflösung von Geschlechtern. Vieles davon war noch kein Thema als ich in die Frauenbewegung kam und kann ich heute völlig nachvollziehen. Manches aber auch nicht. Deshalb halte ich mich aus diesen Spannungsfeldern des heutigen Feminismus teilweise raus.

Was halten Sie denn von der Diskussion über den Sündenbock schlechthin: den alten, weissen Mann?

Ich bin auch alt und weiss. Mir ist bewusst, dass ich dadurch viele Privilegien geniesse und genossen habe. Ich wuchs etwa in der oberen Mittelschicht auf und mein Vater erlaubte mir mein Studium. Er dachte damals, dass ich keinen «richtigen» Beruf lernen müsse, da ich ohnehin eines Tages heiraten und einen Mann haben würde, der sich um mich kümmert. Aber das nur am Rande. Tendenziell finde ich, die Kritik am alten, weissen Mann hat schon ihre Berechtigung.

Inwiefern?

Wenn eine Person, aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft von Diskriminierungserfahrungen erzählt, höre ich in einem ersten Schritt einfach mal zu. Nur so kann ich herausfinden, was sie von mir braucht. Als alte, weisse Frau kann ich nun mal nicht wissen, wie sich ihr Leben anfühlt.

«Aber das ist das, was die alten, weissen Männer noch immer nicht können: Einfach mal den Mund halten und zuhören.»

Vielleicht eines Tages ja schon. Sie sagen selbst, es verändert sich vieles. Würden Sie solche Prozesse als Historikerin nicht gerne begleiten?

Spannend wäre es durchaus. Aber ich habe mich mittlerweile aus der aktuellen Geschichtswissenschaft zurückgezogen. Das können jetzt andere übernehmen.

War das nicht schwer, sich aus einem Lebensbereich zurückzuziehen, in den man einst so viel Zeit, Energie und Leidenschaft investiert hat?

Nein. Um in der Wissenschaft oben zu bleiben, muss man immer auf dem neuesten Stand sein. Man muss richtig dafür brennen. Ich habe das jetzt lange genug gemacht. Jetzt möchte ich mir für anderes Zeit nehmen: Singen, Tanzen, Spazieren, Kunst, meine beiden Enkelkinder, ein Mädchen und ein Bub, hüten, meinen Lebenspartner in Irland besuchen. Politisch aktiv bleibe ich ja trotzdem noch in der SP und bei der «GrossmütterRevolution».

Was machen Sie in der «GrossmütterRevolution»?

Wir haben gerade jetzt im Dezember einen Kalender rausgebracht, in dem wir nackt posieren. Es sind keine aufreizenden Bilder, sondern einfach künstlerisch schön inszenierte Aufnahmen. Wir möchten damit diese abwertenden gesellschaftlichen Vorstellungen von Frauen im Alter als schrumplige, hässliche Hexen aufbrechen.

Gab es nicht in diesem Jahr eine Kampagne für mehr Rücksicht im Zürcher Verkehr mit einem härzigen, strickenden Grosi als Maskottchen? Es wurde im Velokorb herumgefahren.

Der Zürcher Verkehrs Verbund startete in diesem Jahr unter dem Titel «Grosi an Bord» eine Kampagne für mehr Sicherheit im Verkehr. Bild: ZVG Zürcher Verkehrskonferenz

Ja, diese Kampagne war auch unsäglich! Alte Frauen sind entweder Hexen oder aber hilflos und gebrechlich. Dieses Bild stimmt mit den heutigen Frauen im Alter einfach nicht mehr überein. Mit solchen Vorurteilen beschäftigen wir uns bei der «GrossmütterRevolution». Aber auch mit grösseren Themen, etwa der Frauenrente.

Kann man mit Ihnen auch ein Gespräch führen, das sich nicht um Frauen oder Geschichte dreht?

Ja, aber natürlich. Sie stellen doch hier die Fragen! Es gibt so viele andere tolle Themen. Aber ich bin nun mal eine Frau und eine Historikerin. Irgendwie und irgendwo wird man das in jedem Gespräch mit mir spüren.

Das Lebenswerk von Heidi Witzig Die Historikerin Heidi Witzig wuchs in Frauenfeld auf und studierte Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Zürich. Mit ihrem ersten Buch «Frauengeschichte(n): Dokumente aus zwei Jahrhunderten zur Situation der Frauen in der Schweiz», das sie 1986 erstmals mit der Historikerin Elisabeth Joris herausbrachte, gelang ihr der Sprung in die Selbstständigkeit als Historikerin und Autorin. Nie zuvor hatte sich jemand geschichtswissenschaftlich mit dem Leben der Frauen in der Schweiz auseinandergesetzt. Das Buch erschien in seiner 5. Auflage in diesem Jahr erneut. Witzig konzentrierte sich in der Forschung auf die Alltags- und Frauengeschichte. Obwohl sich die 77-Jährige mittlerweile aus der aktuellen Wissenschaft zurückgezogen hat, engagiert sie sich noch immer in der SP und als Mitgründerin der «GrossmütterRevolution» für die Anliegen von Frauen im Pensionsalter. Witzig wohnt heute in Winterthur. (aye)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen