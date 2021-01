Geschichte Hintergrund zur Bourbaki-Armee: Der Kaiser aus dem Thurgau und ein brutaler Krieg Napoleon III., aufgewachsen auf Schloss Arenenberg, spielte im deutsch-französischen Krieg eine tragische Rolle. Ida Sandl 30.01.2021, 05.10 Uhr

«Zug der Internierten, Waffenabgabe durch Schweizer Militär»

Detail Bourbaki Panorama Luzern, Edouard Castres, 1881, Öl auf Leinwand Gabriel Ammon / Aura

Der Auslöser für den deutsch-französischen Krieg von Juli 1870 bis Februar 1871 klingt fast banal: Ein Hohenzollern Prinz bewirbt sich um die spanische Krone, die gerade vakant ist. In Frankreich bricht Panik aus, man befürchtet einen weiteren Machtzuwachs Preussens. Die französische Diplomatie erreicht, dass der Prinz seine Kandidatur zurückzieht.

Doch der Verzicht reicht den Franzosen nicht. Kaiser Napoleon III. – aufgewachsen auf Schloss Arenenberg im Thurgau – verlangt vom preussischen König, die Hohenzollern dürften nie mehr Anspruch auf den spanischen Thron erheben. Ein Bericht über diese Unterredung wird per Telegramm Ministerpräsident Otto von Bismarck zugestellt. Bismarck, ein geschickter Taktierer, kürzt das Telegramm so, dass es für die Franzosen beleidigend wirken muss und spielt es der Presse zu.

Napoleon III. kommt in deutsche Kriegsgefangenschaft

Die Rechnung geht auf, Frankreich erklärt Preussen den Krieg und steht damit als Aggressor da. Der Krieg im harten Winter 1870/71 wird zu einem furchtbaren Gemetzel. Anfang September 1870 erleiden die französischen Truppen bei Sedan die entscheidende Niederlage. Unter den rund 100 000 französischen Kriegsgefangenen ist auch der französische Kaiser Napoleon III. Er muss später ins englische Exil.

Der Kaiser ist weg, doch der Krieg geht weiter.

Gegen Ende 1870 wird eine Armee unter General Charles Denis Bourbaki zusammengestellt. Sie soll die deutschen Truppen angreifen, welche die Festung Belfort belagern. Bourbakis Männer sind das letzte Aufgebot, ein zusammengewürfelter unkoordinierter Haufen. Sie werden zurückgeschlagen, bevor sie ihr Ziel auch nur annähernd erreicht haben. Die Armee zieht sich nach Süden zurück und wird eingekesselt. General Bourbaki versucht am 26. Januar, sich das Leben zu nehmen. Der erste grosse Einsatz des Roten Kreuzes Der daraufhin ernannte General Clinchant führt die verbliebenen Männer unter grossen Verlusten in Richtung Schweizer Grenze und bittet am 28. Januar um militärisches Asyl.

Das Rote Kreuz leistet seinen ersten Grosseinsatz

Der Schweizer General Hans Herzog unterschrieb in der folgenden Nacht den Vertrag von Les Verrières. Daraufhin überqueren 87 000 völlig entkräftete Soldaten mit 12000 Pferden die Schweizer Grenze. Waffen, Munition und Material müssen sie abgeben. Über Nacht wächst die Schweizer Bevölkerung um ganze drei Prozent. Die Soldaten werden auf sämtliche Kantone ausser dem Tessin verteilt. Die Menschen nehmen sie mit grosser Hilfsbereitschaft auf. Das Rote Kreuz leistet seinen ersten Grosseinsatz. Der Deutsch-Französische Krieg geht im Februar zu Ende, Frankreich verliert das Elsass und Teile von Lothringen. (san)



