Streit um Trinkflasche: St.Galler Präsidentin erzürnt Grüne

Geschenk Trinkflasche spaltet St.Galler Kantonsparlament – das Geschenk der neuen Präsidentin wird zum Politikum «Klar und verbindend» will Claudia Martin das St.Galler Kantonsparlament leiten. Und so wählte sie das Element Wasser für ihre Antrittsrede und schenkte allen Parlamentsmitgliedern eine Trinkflasche. Das kam an ihrem Wahltag gut an. Doch nun kommt Kritik auf: Die Flasche ist «Made in China». Regula Weik 05.07.2021, 19.30 Uhr

Claudia Martin, Präsidentin des St.Galler Kantonsparlaments, kurz nach ihrer Wahl, rechts die Trinkflasche, die sie den Parlamentsmitgliedern schenkte. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 7. Juni 2021)

Es war als persönliches und nützliches Geschenk gedacht. Und so überreichte Claudia Martin am Tag ihrer Wahl zur Präsidentin des St.Galler Kantonsparlaments ihren Kolleginnen und Kollegen eine Trinkflasche. Das Geschenk sollte zu ihrer politischen Arbeit als Gossauer Stadträtin passen und gleichzeitig symbolisch dafür stehen, wie sie als Präsidentin das Parlament leiten will – nämlich klar und verbindend. Deshalb habe sie das Element Wasser für ihre Antrittsrede gewählt, sagt Claudia Martin. Sie wolle mithelfen, «Wogen zu glätten», «nicht Wasser predigen und Wein trinken», Regierung und Parlament «das Wasser reichen können». Doch nun, wenige Wochen nach ihrer Wahl, gehen die Wogen hoch – wegen ihrer Trinkflasche.

Martins geschenkte Trinkflasche ist aus Glas. Sie war auch nicht mit teurem, importiertem Mineralwasser gefüllt. Sie war leer und soll mit Leitungswasser gefüllt werden. So jedenfalls die Idee der neuen Präsidentin. So weit, so gut. Doch die Flasche hat einen Makel: Sie wurde in China produziert. Dieses «Made in China» macht Martins Geschenk nun zum Politikum.

«Da muss auch Schweizer Demokratie drinnen sein»

Dass Martin Trinkflaschen verteilt, die in China produziert wurden, geht für Thomas Schwager, Stadtsanktgaller Kantonsrat der Grünen, ganz und gar nicht. Er hat deshalb einen parlamentarischen Vorstoss eingereicht – mit dem Titel:

«Wo St.Galler Kantonsrat drauf steht, ist Schweizer Demokratie drin.»

Martin hatte den Parlamentsmitgliedern keine blutten Flaschen überreicht. Sie hatte diese für ihren Festtag speziell gestalten lassen – mit dem Kantonswappen und der Bezeichnung Kantonsrat.

Schwager hält klipp und klar fest:

«Wenn im Rahmen der verschiedenen Funktionen unseres Parlaments das St.Galler Wappen zum Einsatz kommt, dann haben höhere Ansprüche zu gelten als für Konsumgüter des täglichen Gebrauchs.»

Er verlangt deshalb, die Verwendung des Wappens «auf Produkten, die im Namen oder für den Kantonsrat angefertigt werden», sei neu zu regeln und das Geschäftsreglement anzupassen.

Lokal eingekauft, lokal gestaltet

Wie reagiert Claudia Martin auf die Kritik an ihren Trinkflaschen? Sie habe diese lokal eingekauft und lokal gestalten lassen, sagt die Gossauer Stadträtin und fügt an:

«Ich hätte bei der Herkunft der Flaschen wohl genauer hinschauen müssen.»

Original Gossau ist Martins Wahlfeierersatz. Diese fiel nämlich pandemiebedingt ins Wasser. Nun lässt die Stadt dieses sprudeln: Sie hat mehrere Trinkwasserspender aufgestellt. Gossau beziehe 80 Prozent des Wassers aus eigenen Quellen, sagt Martin, die dem Gossauer Departement Versorgung und Sicherheit vorsteht. Sie war es denn auch, die die Initiative Blue Community – Wasser als Menschenrecht – nach Gossau geholt hatte mit dem Ziel, die Menschen zum Trinken von mehr Leitungswasser anzuregen.

Das Schicksal von Schwagers Trinkflasche «Made in China» ist ungewiss. Ob sie im Altglas gelandet ist?