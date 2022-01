EU-Streit: Ostschweizer Hochschulen fürchten um Spitzenforscher

Gescheitertes Rahmenabkommen «Starke Verunsicherung»: Was der Ausschluss aus dem EU-Forschungsprogramm für Ostschweizer Hochschulen bedeutet Die Schweiz hat ihre Vollmitgliedschaft im EU-Forschungsprogramm Horizon verloren. Ostschweizer Hochschulen warnen: Die Gefahr, dass Forscherinnen und Forscher abwandern, nehme zu. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Eine neuartige Maschine zur Herstellung von Methan: An diesem EU-Projekt sind auch Ostschweizer Forscher beteiligt. Bild: Peter Klaunzer/ Keystone

Verlassen Sie die Schweiz: Diese Empfehlung haben Forscherinnen und Forscher, die hierzulande tätig sind, vom EU-Forschungsrat erhalten. Es handelt sich um herausragende Akademiker, die einen Forschungspreis – genannt «ERC Starting Grant» – von der EU zugesprochen erhalten haben. Damit sie das damit verbundene Fördergeld aus Brüssel erhalten, müssen sie an eine Universität im Ausland wechseln. Der Grund: Die Schweiz ist neuerdings nicht mehr Vollmitglied des EU-Forschungsprogramms Horizon. Ursache ist der Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen.

Der Bund versucht nun zu retten, was noch zu retten ist: Er bietet eine Ersatzfinanzierung an, damit die Forschenden ihr Projekt dennoch in der Schweiz durchführen können.

Universität St.Gallen befürchtet Verluste

Betroffen sind auch Ostschweizer Hochschulen. Thomas Zellweger, Prorektor Forschung & Faculty an der Universität St.Gallen, sagt:

Thomas Zellweger, HSG-Prorektor Forschung und Faculty. Bild: Benjamin Manser

«Wir haben an der HSG einen konkreten Fall, bei dem leider noch nicht abschliessend klar ist, ob das Projekt am Ende hier an der HSG durchgeführt wird – mit Schweizer Finanzierung – oder woanders, mit EU-Finanzierung.»

Die Teilnahme an den Einzelprojekten mit ERC Grants zähle zur «Champions League» der europäischen Forschung, so Zellweger. Ab 2022 kann die Schweiz aber nicht mehr an den Ausschreibungen teilnehmen. «Das erschwert für Schweizer Hochschulen die Rekrutierung von Spitzenforschenden auf dem international hart umkämpften Arbeitsmarkt. Ausserdem steigt die Gefahr der Abwanderung von hiesigen Forscherinnen und Forschern in die EU.»

Bislang habe die HSG kein Personal verloren wegen des Zugangs zum Horizon-Programm. Jedoch:

«Derzeit beobachtet die Universität St.Gallen eine starke Verunsicherung bei den eigenen Forschenden und ihren europäischen Partnern.»

Es gebe hierzu regelmässig Anfragen, sagt Zellweger. Die Thematik betreffe die HSG-Schools für Sozial- und Geisteswissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften und die Informatik – «also fast alle Fachbereiche der Universität».

Noch zeigt die frühere Vollmitgliedschaft der Schweiz am Horizon-Programm positive Wirkung an der HSG: «Ein neu berufener Professor bringt einen ERC Grant mit und wird ihn bei uns zu Ende führen, ein Ständiger Dozent ist an einem ERC Grant einer britischen Hochschule beteiligt.» Künftig aber werde es nicht mehr möglich sein, solche Grants in die Schweiz zu holen, sagt Zellweger. Das werde es den Hochschulen erschweren, Professorinnen und Professoren zu gewinnen. Für exzellente Forschende erhöhe sich die Hürde, in die Schweiz zu kommen.

Zum Effekt des Horizon-Programms im Kanton St.Gallen lieferte die Regierung im vergangenen Jahr Zahlen: Zwischen 2014 und 2020 wurden insgesamt über 16 Millionen Franken Fördergelder eingeworben. Es handelte sich insgesamt um 50 Beteiligungen an EU-Projekten – nicht nur an den Hochschulen, sondern auch in der Privatwirtschaft.

Fachhochschule OST warnt vor negativen Folgen für die Lehre

Auch an der Fachhochschule OST sind die Sorgen wegen des erschwerten Zugangs zum EU-Forschungsraum gross. «EU-Forschungsmittel sind stark umkämpft, und die Bewilligungsquoten für Projekte waren vorher schon tief», sagt Andreas Ettemeyer, Leiter Koordinationsstelle Forschung und Innovation. Das Geld sei aber nicht das einzige Problem. So könnten die Forscherinnen und Forscher der OST zwar in den bereits veröffentlichten Arbeitsprogrammen der EU weiterhin Projekte einreichen. «Allerdings können Schweizer Forschende aufgrund des Status der Schweiz als Drittstaat nicht als Koordinatoren für Projekte auftreten. Dies hat insbesondere eine Wirkung auf das Renommee und die Sichtbarkeit für die Schweizer Forschung.»

Ettemeyer warnt, dass sich diese Entwicklung auch negativ auf die Studierenden auswirken könne:

«Wenn die Forschungsmöglichkeiten und damit die Praxisnähe unserer Forschenden sinken, sinken damit auch automatisch die Praxisnähe und die Aktualität in der Lehre.»

Auch an der OST haben bislang wegen des beschränkten Horizon-Zugangs keine Akademiker gekündigt. Wenn aber die Forschungsmöglichkeiten an der Hochschule mittelfristig negativ beeinflusst würden, «sind Abgänge nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich».

Ettemeyer erinnert daran, dass die Schweiz bereits vor acht Jahren in einer ähnlichen Situation steckte. Auch damals erschwerte die EU den Zugang der Schweiz zum europäischen Forschungsraum – indirekte Ursache war die Masseneinwanderungs-Initiative der SVP. In dieser Forschungskrise habe sich das Forschungsvolumen in der Schweiz halbiert, sagt Ettemeyer.

Auch Pädagogische Hochschulen besorgt

Thomas Merz, Rektor ad interim, Pädagogische Hochschule Thurgau. Bild: Reto Martin

Etwas weniger trifft das Ganze die Pädagogischen Hochschulen Thurgau und St.Gallen. Für die PHTG sei die Finanzierung von Forschungsprojekten durch Horizon kein Schwerpunkt, sagt Thomas Merz, Rektor ad interim. Jedoch: «Wir gehen davon aus, dass der Forschungsstandort Schweiz langfristig geschwächt wird, was dann natürlich auch wieder Konsequenzen für Pädagogische Hochschulen hat.» Die PHTG arbeite in der Forschung eng mit anderen Hochschulen zusammen.

Christian Brühwiler, Prorektor Forschung und Lehre, Pädagogische Hochschule St.Gallen. Bild: PD

Ähnlich äussert sich Christian Brühwiler, Prorektor Forschung und Lehre an der PHSG: Bildungsthemen seien im Forschungsprogramm Horizon Europe nicht so prominent platziert wie Themen aus anderen Bereichen. «Deshalb dürften für die PHSG die negativen Auswirkungen etwas weniger gravierend sein als für andere Hochschultypen.» Trotzdem sei zu befürchten, dass die Attraktivität der PHSG als Forschungspartnerin sinken wird, «da Schweizer Hochschulen im Allgemeinen aufgrund des derzeitig unklaren Status weniger als Kooperationspartner angefragt und berücksichtigt werden». Umgekehrt bestehe auch die Sorge, dass die PHSG bei der Rekrutierung von Forschenden aus dem EU-Raum an Attraktivität einbüssen könnte.

