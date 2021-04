Geschäftsmieten Trotz Lockdown die volle Miete: Auch in der Ostschweiz sind Immobilienbesitzer weniger kulant als im Frühling – nun häufen sich die Klagen Betreibung statt Verständnis: Weil Härtefallgelder verteilt werden, kommen manche Hausbesitzer krisengebeutelten Geschäftsmietern im zweiten Lockdown nicht mehr entgegen. Immobilienunternehmen verbessern ihre Renditen mit Steuergeldern, kritisieren Mietervertreter. Adrian Lemmenmeier-Batinić 03.04.2021, 05.00 Uhr

Wegen Pandemie geschlossen: Beizen bleiben bis auf weiteres zu. Bild: Trix Niederau

Tunç Karapalanci verhandelt momentan an allen Fronten. Der Unternehmer betreibt zwischen Zürichsee und Rheintal neun Fitnesscenter, drei davon in der Stadt St.Gallen, eines in Frauenfeld. Neun Standorte bedeuten auch neun verschiedene Vermieter. Und somit neun verschiedene Anlaufstellen, um über einen Mieterlass während des zweiten Lockdowns zu diskutieren.

Tunç Karapalanci zwischen verwaisten Sportgeräten. Seit 22. Dezember müssen Fitnesscenter geschlossen bleiben. Bild: PD

Im Dezember haben die eidgenössischen Räte eine gesetzliche Kompromisslösung zwischen Vermietern und Geschäftsmietern, die wegen der Pandemie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken, verworfen. Damals stand ein Mieterlass von 60 Prozent zur Diskussion. National- und Ständerat aber folgten dem Bundesrat, der sich gegen einen Eingriff ins Vertragsrecht stellte – und argumentierte, Mieter und Vermieter hätten ein gegenseitiges Interesse, sich zu einigen.

Karapalancis Bemühungen sind von unterschiedlichem Erfolg gekrönt: Einige Vermieter erlassen seinen Studios, die alle als separate Aktiengesellschaften firmieren, die Miete im zweiten Lockdown aus Solidarität ganz. Andere stunden oder gewähren einen Teilerlass. Und wieder andere pochen auf 100 Prozent der Miete, mit Betreibungen und anwaltlichen Schreiben. Der Unternehmer erhält in vier Kantonen Härtefallgelder in unterschiedlicher Höhe. Er sagt:

«Wenn wir die Miete voll bezahlen müssen, dann gehen diese Steuergelder einfach direkt weiter zur Immobilienfirma.»

Auch decke der Härtefallzustupf, der in vielen Kantonen auf maximal 20 Prozent des Umsatzes beschränkt ist, die Miete nicht, die bei einem Fitnesscenter gern einen Viertel des Umsatzes betrage.

Die Kulanz der Vermieter lässt nach

Was Karapalanci beschreibt, bemängeln auch Mietervertreter. «Im Gegensatz zum ersten Lockdown sind viele Vermieter merklich weniger bereit, den Mietern entgegenzukommen», sagt Armin Zucker, Vizepräsident des schweizerischen Geschäftsmieterverbandes. Da nun Härtefallgelder ausbezahlt würden, pochten vor allem grosse Immobilienfirmen oft auf der vollen Miete.

Armin Zucker, Vizepräsident des Schweizerischen Geschäftsmieterverbandes. Bild: PD

«So bessern sie ihre Rendite mit Steuergeldern auf, die für die betroffenen Unternehmen vorgesehen sind.»

Das sei nicht nur unfair gegenüber den betroffenen Unternehmen, sondern auch gegenüber jenen Vermietern, die mit sich reden liessen. Dass die Verhandlungsbereitschaft bei den Vermietern nachgelassen habe, beobachtet auch der St.Galler Gastroverband, wie Geschäftsleitungsmitglied und SVP-Kantonsrat Linus Thalmann bestätigt.

Walter Locher, HEV-Präsident und FDP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Walter Locher, Präsident des Hauseigentümerverbandes St.Gallen (HEV), warnt davor, zu verallgemeinern:

«Wenn ein Vermieter auf einen Mieterlass verzichtet, kann das viele Gründe haben.»

Pensionskassen zum Beispiel müssten mit Mieteinnahmen die Renten der Anleger sichern. Deshalb müsse man sich davor hüten, das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter in ein Gut-Böse-Schema zu pressen. Grundsätzlich aber rufe der HEV seine Mitglieder dazu auf, einvernehmliche Lösungen mit Geschäftsmietern zu finden und ihnen wenn möglich in dieser schwierigen Situation entgegenzukommen. «Ein stabiles Mietverhältnis ist schliesslich in gegenseitigem Interesse», sagt Locher. «Was wir nicht unterstützen, sind staatliche Zwangseingriffe.»

Beschwerden und Gerichtsfälle nehmen zu

Fitnessunternehmer Karapalanci vermisst eine einheitliche Lösung. Er verweist auf den Kanton Basel-Stadt und die Stadt Zürich, wo sich Mieter- und Hauseigentümervertreter auf ein sogenanntes Drei-Drittel-Modell geeinigt haben: Vermieter, die ihren Mietern einen Erlass von zwei Dritteln gewähren, erhalten vom Staat einen Drittel vergütet. Somit bezahlt der Mieter nur einen Drittel der Miete – der Vermieter aber muss nur auf einen Drittel verzichten. Den dritten Drittel übernimmt die öffentliche Hand.

Ruedi Blumer, SP-Kantonsrat und Präsident des Ostschweizer Mieterverbandes. Bild: Benjamin Manser

Hinter den Kulissen wurde ein solches Modell auch für den Kanton St.Gallen diskutiert, wie Mieterverbandspräsident und SP-Kantonsrat Ruedi Blumer sagt. «Ich halte das nach wie vor für eine sehr sinnvolle, ausgewogene und darum faire Lösung», sagt Blumer.



Linus Thalmann, SVP-Kantonsrat und Gastrovertreter. Bild: PD

Weder der HEV noch der Gastroverband aber wollten Blumers Anliegen im Vorfeld der Februar-Session mittragen. Der HEV habe das Modell geprüft, sagt Walter Locher, aber kein paralleles Instrument zur Härtefallregelung einführen wollen. Auch für die St.Galler Gastronomie sei es nicht interessant gewesen, sagt Linus Thalmann. Wirten im ländlichen Ringkanton doch viele Gastronomen in den eigenen vier Wänden – und sind weniger auf Mieterlasse angewiesen als jene im Stadtkanton Basel oder der Stadt Zürich.

Geschäftsmietervertreter Zucker allerdings sagt, das sogenannte Basler Modell funktioniere gut. «Aus Zürich und Basel gehen bei uns deutlich weniger Beschwerden ein als aus anderen Städten.» Insgesamt aber häuften sich die Beschwerden. Der Verband habe Kenntnis von Hunderten Fällen, in denen Vermieter auf der vollen Miete bestünden, sagt Zucker. «Unserer Ansicht nach müssen die Mieter nicht zahlen.» Denn bei einer Störung des vertragsgemässen Gebrauchs des Mietobjekts habe der Mieter per Gesetz Anspruch auf eine Herabsetzung. Ob dies allerdings auch in der Coronapandemie gilt, ist offen; noch fehlt ein wegweisendes Gerichtsurteil. Derzeit strebe man ein Dutzend Prozesse an, sagt Zucker. Bis ein Bundesgerichtsentscheid ergeht, dürfte es aber Jahre dauern.

Tunç Karapalanci wird nicht nachgeben. Sollten ihn einzelne Vermieter weiterhin betreiben, wird er auf längere Sicht andere Mietobjekte in Betracht ziehen. «Wir haben derzeit quasi null Einnahmen», sagt Karapalanci. Die riesigen Unterschiede bei den Mieten seien eine nicht nachvollziehbare Verzerrung, «schlicht eine Frechheit».