Geschäftsbericht Zukunftsfähigkeit als Leitgedanke: Was die Olma Messen aus dem äusserst herausfordernden Geschäftsjahr 2020 mitnehmen Die Eventbranche ist mit am stärksten vom Coronavirus betroffenen. In ihrem Geschäftsbericht lässt die Genossenschaft Olma Messen St.Gallen das Coronajahr 2020 Revue passieren – die Rede ist von wirtschaftlichen Tiefpunkten, aber auch von vielversprechenden Innovationen und Lichtblicken. 15.04.2021, 10.46 Uhr

Vor dem geschlossenen Eingang zu den Olma Messen. Bild: Ralph Ribi (3. März 2020)

(pd/mlb) Das Geschäftsjahr 2020 der Olma Messen St.Gallen war geprägt durch die Coronapandemie und die damit verbundenen Absagen von Messen und Veranstaltungen. Der Umsatzausfall betrug 70 Prozent, zur Sicherung der Liquidität wurde ein Rettungspaket geschnürt. Die Verantwortlichen nutzten das Krisenjahr, um Neues zu wagen und bestehende Strukturen zu überdenken, wie es in einer Medienmitteilung der Olma Messen heisst.

Zu Beginn des Jahres 2020 führten die Olma Messen St.Gallen diverse Messen durch. Danach legte der Lockdown Ende Februar das Messegeschäft still. Aufgrund der Lockerungen im Sommer konnte das zweite Bierfestival Bierprobier als erste Veranstaltung mit Covid-19-Schutzkonzept stattfinden und machte erstmals wieder Live-Begegnungen auf dem Olma-Gelände möglich. Die Absage der Olma 2020 traf nicht nur die Aussteller, Partner und das Messeteam hart, sondern die gesamte Ostschweizer Bevölkerung.

Innert kurzer Zeit haben die Verantwortlichen das alternative Messeformat «Pätch» ins Leben gerufen, «um der Ostschweiz ein Stück gesellschaftliches Leben zurückzugeben und der Wirtschaft zu neuem Schub zu verhelfen», heisst es in der Mitteilung.

Nach einem erfolgreichen Jahr 2019 mit 114 Veranstaltungen musste 2020 auch der Geschäftsbereich Congress Events St.Gallen zahlreiche Absagen hinnehmen und konnte mit Kunden und Partnern lediglich 44 Veranstaltungen durchführen. Stattdessen boten die grosszügigen Flächen Raum für neue Nutzungen in Zeiten der Coronapandemie: So wurde im Frühling ein Konsultations- und Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle eingerichtet, und der Kantonsrat sowie das Stadtparlament St.Gallen haben ihre Sitzungen in die Olma-Hallen verlegt. Mit hybriden Veranstaltungen und einem digitalen internationalen Kongress hat Congress Events zudem neue Konzepte entwickelt und umgesetzt.

Rettungspaket sicherte die Liquidität der Genossenschaft

Die Krise führte zu einem Umsatzausfall von 70 Prozent. Dank Sparmassnahmen wie Kurzarbeit, Stellenabbau und Investitionsstopp, mit Krediten und einem Rettungspaket von Stadt und Kanton St.Gallen sowie mit der Unterstützung der Genossenschafter in Form von zusätzlichem Kapital konnte die Liquidität gesichert werden, teilt die Genossenschaft mit. Die Olma Messen St.Gallen bewirken in normalen Zeiten eine hohe Wertschöpfung in der ganzen Region.

Christine Bolt, Direktorin der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen. Bild: Urs Bucher

«Zukunftsfähigkeit» war im Jahr 2020 der Leitgedanke der Führung der Olma Messen St.Gallen. Die Direktorin Christine Bolt sagt:

«Wir müssen bereit sein, wenn es wieder losgeht. Und wir wollen die Gestaltung unserer Zukunft aktiv angehen und für neue Herausforderungen gerüstet sein.»

Die Olma Messen St.Gallen haben die Organisation und Prozesse überarbeitet, Bereiche zusammengelegt und die Geschäftsleitung verkleinert. An der bestehenden Strategie halten die Verantwortlichen grundsätzlich fest und entwickeln diese weiter. Die Krise hat strukturelle Prozesse beschleunigt und wird die Messe- und Kongressbranche nachhaltig prägen. Es gilt, die Chancen und Risiken zu erkennen und diese in die Strategieentwicklung einfliessen zu lassen.

Grossprojekt «Neue Halle 1» und «Stand Up»

Die Bauarbeiten im Rahmen des Grossprojekts «Neue Halle 1» sind auf Kurs und verzeichneten im Jahr 2020 keinerlei Einschränkungen. Besonderer Meilenstein war die im August 2020 erteilte Baubewilligung für den Hochbau. Für interessierte Gruppen und Einzelpersonen boten die Olma Messen St.Gallen Baustellenführungen an, die jedoch aufgrund der Pandemie kurz nach deren Lancierung vorübergehend eingestellt wurden.

Die Olma Messen St.Gallen gehen davon aus, dass nach der langen Durststrecke das Bedürfnis nach sozialem Austausch und echtem Networking gross sein wird. Mit der Initiative «Stand Up» tritt der Messe- und Eventveranstalter in den Dialog mit seinen Ausstellern und Kunden. Ziel ist es, gemeinsam über die Zukunft und die Live-Kommunikation zu diskutieren, aus der Krise entstandene Chancen und Risiken zu beleuchten und sich für die Wiederaufnahme des Messe- und Veranstaltungsgeschäfts vorzubereiten. «Stand Up» startet im Mai virtuell, live und aufgezeichnet, und sobald möglich in hybrider Form. Die Serie lädt Expertinnen und Experten, spannende Persönlichkeiten sowie Kunstschaffende zu einem Austausch auf die Bühne ein.

Camping auf dem Olma-Gelände

Mit dem «Olma Camping» wird das Messegelände der Olma Messen St.Gallen während den Frühlings- und Sommermonaten zum zweiten Mal zum attraktiven Stellplatz für Wohnmobile mitten in der Stadt St.Gallen. Die Lernenden der Olma Messen St.Gallen betreuen das Angebot selbstständig als Projektarbeit. Das Lernenden-Team gibt auf Wunsch Tipps zu den vielfältigen Attraktionen und Aktivitäten in und um St.Gallen.