Vorarlberg: Familienvater attackiert Polizisten mit Malstift

Gerichtsurteil Nach negativen Asylentscheid: Familienvater attackiert Polizisten mit Malstift Betrunken wehrte sich ein 27-Jähriger Asylbewerber aus der Mongolei gegen eine Wegweisung. Das Landesgericht Feldkirch verurteilt ihn zu 23 Monaten Gefängnis. Christiane Eckert 22.10.2021, 05.00 Uhr

Bis zur Unzurechnungsfähigkeit betrunken: Ein 27-jähriger Asylbewerber aus der Mongolei ist mit einem Malstift auf einen Vorarlberger Polizisten losgegangen. Bild: iStockphoto

Alkohol scheint das grösste Problem des 27-jährigen Asylbewerbers aus der Mongolei zu sein, der sich vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten musste. Die Sache mit dem Asyl ist genau genommen bereits erledigt. Ein negativer Bescheid liegt vor, die Abschiebung rückt immer näher. Der zweifache Familienvater ist mit seiner Frau seit 2010 in Österreich, bleiben darf er nicht, die gesetzlichen Voraussetzungen für Asyl liegen bezüglich der Mongolei nicht vor. Er muss also gehen. Der Mann hat bereits einige Vorstrafen, immer wieder betrinkt er sich – teils bis zur Unzurechnungsfähigkeit und wird dann wieder verurteilt. Vor dem Richter in Feldkirch weint der Verurteilte, beklagt seine Situation.