Gerichtsfall Weil er eine Leiche in Abfallsäcken entsorgt hat: Beschuldigter soll zehn Monate bedingte Freiheitsstrafe kassieren Am Donnerstag muss sich ein Mann vor dem Kreisgericht Toggenburg verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die Leiche eines Bekannten, der in seiner Wohnung in Zürich gestorben ist, in Abfallsäcke gepackt und am Strassenrand in Kirchberg entsorgt zu haben. Sabine Camedda 31.05.2021, 12.00 Uhr

Nach dem Fund der Leiche bei Kirchberg wurde die Umgebung von der Polizei grossräumig abgesperrt. Bild: Tobias Söldi (Kirchberg, 29. Dezember 2019)

Es war ein grausiger Fund, den ein Passant am Sonntag nach Weihnachten 2019 in Rupperswil bei Kirchberg machte. Er entdeckte einen Abfallsack, der ihm komisch vorkam. So alarmierte er die Polizei. Als die Polizisten den Abfallsack öffneten, fanden sie darin eine unbekleidete Leiche.

Wie sich später herausstellte, handelte es sich beim Verstorbenen um einen Drogenkurier. Die Gerichtsmediziner fanden in seinem Körper mehrere Fingerlinge mit Drogen. Diese verursachten einen Darmdurchbruch, der zum Tod des Mannes führte. Äussere Verletzungen oder Spuren von Gewalteinwirkung waren keine sichtbar.

Der Fund der zunächst unbekannten Leiche brachte ein grosses Polizeiaufkommen mit sich. Bild: PD (Kirchberg, 29. Dezember 2019)

Geschluckte Drogen führten zum Tod

Wie sich bei der polizeilichen Untersuchung herausstellte, reiste der spätere Tote, ein loser Bekannter des Beschuldigten, im Dezember 2019 in die Schweiz. Er übernachtete mehrere Male beim Beschuldigten in Zürich, so auch in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember.

Am frühen Morgen des 27. Dezember bemerkte der Beschuldigte, dass es seinem Übernachtungsgast schlecht ging. Er habe gewusst, dass dieser mehrere mit Kokain gefüllte Fingerlinge geschluckt habe und dass dieser daran sterben könne. Trotzdem sei er zur Arbeit gegangen, ohne weitere Massnahmen zu treffen, schreibt die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift.

Als der Beschuldigte nach dem Mittag zurückkehrte, fand er den Drogenkurier tot am Boden. In seinem Schock rief er weder die Ambulanz noch die Polizei, sondern verliess die Wohnung und lief ziellos umher.

Halbbruder kam aus Spanien, um bei der Beseitigung der Leiche zu helfen

Später telefonierte der Beschuldigte mit seinem Halbbruder, der in Spanien lebt. Dieser flog in die Schweiz. Gemeinsam suchten sie nach einer Lösung, um die Leiche loszuwerden. Sie zogen die Leiche aus und verpackten sie in die Abfallsäcke.

In einem Lieferwagen, den der Beschuldigte mietete, fuhren die beiden ohne Ziel hinaus aus Zürich, bis nach Kirchberg. Dort hielten sie an und deponierten die Leiche am Strassenrand. Die Kleider, das Smartphone und das Portemonnaie des Toten entsorgten sie in mehreren Abfalleimern in der Stadt Zürich.

Hauptvorwurf: Störung des Totenfriedens

Der Mann, der den toten Drogenkurier verschnürt und im Wald deponiert haben soll, muss sich am kommenden Donnerstag vor dem Kreisgericht Toggenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Störung des Totenfriedens vor und will ihn dafür mit einer bedingten Haftstrafe von zehn Monaten bestrafen. Ausserdem soll er für mehrfachen Drogenkonsum eine Busse von 1000 Franken zahlen.