Gerichtsfall Minderjährige Tochter sexuell missbraucht: Kreisgericht St.Gallen verurteilt Vater zu bedingter Freiheitsstrafe Ein Vater hat seine minderjährige Tochter mehrmals sexuell genötigt. Das Kreisgericht St.Gallen verzichtete auf einen Landesverweis. Claudia Schmid 05.01.2021, 14.14 Uhr

Nur in wenigen Fällen gegen die sexuelle Integrität von Minderjährigen kommt es zur Anklage. Bild: Getty/Songsak Rohprasit

Der dreifache Familienvater musste sich vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten, weil ihm vorgeworfen wurde, er habe seine älteste Tochter zu sexuellen Handlungen mit ihm genötigt und sich mehrmals selber vor ihr befriedigt. Zudem habe er mehrfach mit seinen Fingern kontrolliert, ob das damals 14-jährige Mädchen noch Jungfrau sei.

Die meisten Vorwürfe bestritten

Der 42-jährige Mann bestritt die meisten Vorwürfe. Einzig die Kontrollen auf Jungfräulichkeit gab er zu. Er habe dies gemacht, um sicher zu sein, dass mit seiner Tochter alles ok sei, erklärte er an der Gerichtsverhandlung. Sie habe schlechten Umgang gehabt. Richtig sei auch, dass er ihr gedroht habe, sie nach Serbien zu bringen, wenn sie sich gegen die Kontrollen wehre.

Alle anderen Vorwürfe stimmten nicht. Er denke, sie habe das nur gesagt, um zu zeigen, dass sie keine Angst vor ihm habe und mache, was sie wolle. Sie habe in jener Zeit keinen Respekt vor den Eltern gezeigt. Das, was ihm vorgeworfen werde, habe er gar nicht machen können, da immer seine Frau und die beiden anderen Kinder in der Wohnung gewesen seien.

Dem Vater machtlos ausgeliefert

Die Staatsanwältin beantragte Schuldsprüche wegen sexueller Handlungen mit Kindern und sexueller Nötigung. Sie verlangte eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten, eine Landesverweisung von zehn Jahren und ein Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen.

Immer wieder müssten sich die Strafbehörden mit Fällen gegen die sexuelle Integrität von Minderjährigen beschäftigen, erklärte sie. Sie seien nicht einfach abzuklären, da Kinder Vorfälle oft verdrängten, sich schämten und das Geschehene deshalb nicht immer sofort zur Anklage käme. Aus diesem Grund habe sie ein Gutachten erstellen lassen. Dies habe ergeben, dass die Vorwürfe des Mädchens aus aussagenpsychologischer Sicht glaubhaft seien.

Der Beschuldigte habe hingegen mit Erzählungen von Nebenschauplätzen abgelenkt und die Vorfälle bagatellisiert. So habe er beispielsweise zu Protokoll gegeben, er habe seiner Tochter nur die Kleider ausgezogen, weil sie seiner Aufforderung, die Kleider zu wechseln, nicht nachgekommen sei. Ein anderes Mal habe er gesagt, es könne schon sein, dass er beim Versteckenspielen unabsichtlich die Brüste seiner Tochter angefasst habe. Diese sei aber kein Kleinkind mehr gewesen, mit dem man Verstecken spiele. Die Staatsanwältin betonte:

«Der Beschuldigte hat das Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis zur Tochter schamlos ausgenutzt.»

Verteidigung bemängelt Gutachten

Der Verteidiger forderte, sein Mandant sei wegen der Kontrollen im Genitalbereich seiner Tochter zu einer bedingten Geldstrafe von nicht mehr als 180 Tagessätzen zu verurteilen und von allen anderen Vorwürfen freizusprechen. Mit einem Eventualantrag verlangte er eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten, falls das Gericht noch weitere Schuldsprüche fälle. Auf eine Landesverweisung sei aufgrund eines vorliegenden Härtefalles zu verzichten. Seine Ehefrau habe seit Kindheit eine Behinderung und auch die Tochter wolle nicht, dass ihr Vater in die Heimat abgeschoben werde.

In diesem Fall gebe es tatsächlich eine unangenehme Aussage-gegen-Aussage-Situation, erklärte der Verteidiger weiter. Das eingeholte Gutachten sei aber nicht so klar, wie es die Staatsanwältin betont habe. Es sei auch laut der Gutachterin durchaus möglich, dass die Tochter erfundene Geschichten erzählt habe. Es gebe Hinweise darauf, dass sie ab und zu in Fantasiewelten abtauche. Es könne durchaus sein, dass die Tochter die Kontrollen des Vaters auf Jungfräulichkeit schlussendlich mit Dingen vermischt habe, die nichts mit ihrem Vater zu tun hätten. Vor allem die weiter zurückliegenden Tatvorwürfe seien unglaubwürdig und widersprüchlich.

Kreisgericht anerkennt Härtefall

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten in einzelnen Anklagepunkten frei, in der Mehrheit aber schuldig. Es verurteilte ihn wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern und sexueller Nötigung sowie dem Versuch dazu. Das Strafmass legte es auf eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten mit einer Probezeit von drei Jahren fest. Auf eine Landesverweisung verzichtete es, sprach aber für zehn Jahre ein Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen aus.

Bei den vereinzelten Freisprüchen seien die Vorwürfe zu vage, bei den übrigen Anklagepunkten sei es von der Glaubhaftigkeit der Aussagen des Opfers ausgegangen, erklärte der vorsitzende Richter zum Urteil. Zur Frage der Landesverweisung habe das Gericht den Härtefall bejaht, da der Beschuldigte seit 2001 in der Schweiz lebe, keine Vorstrafen habe, recht gut integriert sei, Familie hier habe und einer geregelten Arbeit nachgehe.