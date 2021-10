Vermögen einer Dame nicht veruntreut, sondern vor Sekte geschützt

Gerichtsfall Sie wollte das Geld einer älteren Frau vor einer Sekte schützen: Kantonsgericht spricht Beschuldigte frei Einer 74-jährigen Schweizerin wurde ungetreue Geschäftsbesorgung vorgeworfen. Das Kantonsgericht St.Gallen hebt den Entscheid des Kreisgericht auf und spricht sie von Schuld und Strafe frei. Claudia Schmid 29.10.2021, 05.00 Uhr

Die Frau liess das anvertraute Geld auf mehrere Banksafes verteilen. Gabriele Putzu / KEYSTONE

Die Staatsanwaltschaft warf der Beschuldigten vor, sie habe das Vertrauen zweier älterer Damen erschlichen und dieses schamlos ausgenutzt. Sie war überzeugt davon, dass die Beschuldigte von einer der beiden Frauen Geld im Wert von über 800'000 Franken veruntreut hat. Sie habe gegen ihren Willen mehrfach Geld von einem Schweizer Konto auf eine Bank im Fürstentum Liechtenstein transferiert, hiess es dazu in der Anklageschrift.

Die betreffenden Transaktionen wurden im Zeitraum zwischen Januar 2009 und August 2011 durchgeführt. Die beiden älteren Frauen sind beide in der Zwischenzeit verstorben.

Vorinstanz fällt Teilschuldspruch

Das Kreisgericht St.Gallen fällte im Oktober 2019 einen Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung, sprach die Beschuldigte aber der Anstiftung dazu schuldig. Es verurteilte sie zu einer bedingten Geldstrafe von 300 Tagessätzen à 80 Franken und zu einer Ersatzforderung an den Staat von 250’000 Franken.

Gegen dieses Urteil legte die 74-jährige Frau Berufung ein und verlangte einen Freispruch von Schuld und Strafe. Wie bereits bei der erstinstanzlichen Gerichtsverhandlung erklärte sie, der Kanton St.Gallen sei seit den 70er Jahren von einer Sekte unterwandert. Vor dieser Sekte habe sie das Geld der vermögenden Dame retten wollen. Sie habe mit ihrem Einverständnis gehandelt. Die Frau habe ihr einen Teil des Geldes überlassen, um es im Kampf gegen die Sekte einzusetzen.

Die Beschuldigte bestritt vehement, eigenmächtig und eigennützig gehandelt zu haben. Nur um das Geld zu retten, habe sie es auf eine Bank in Liechtenstein transferiert. Dort habe sie es zur Sicherheit auf mehrere Banksafes verteilt. Nicht sie habe nach dem Tod der vermögenden älteren Dame deren Safe geleert. Das seien andere gewesen. Deshalb habe sie den internationalen Geheimdienst eingeschaltet, mit dem sie nun seit Jahren zusammenarbeite. Ungeachtet des Ausgangs der Gerichtsverhandlung werde sie sich weiterhin für einfache Bürgerinnen und Bürger einsetzen, die in die Fänge eines staatsfeindlichen Netzwerks geraten seien.

Vollmachten aus freien Stücken erteilt

Die Verteidigerin forderte Freisprüche von allen Anklagepunkten. Eine Ersatzforderung sei nicht zu sprechen und die Verfahrenskosten vollumfänglich der Staatskasse anzulasten. Die beiden älteren Damen hätten vollstes Vertrauen in ihre Mandantin gehabt und ihr die Vollmachten aus freien Stücken erteilt. Die Verstorbene sei urteilsfähig gewesen, als sie der Beschuldigten Geld überlassen habe.

In ihrem Plädoyer erklärte die Verteidigerin, ihrer Mandantin sei alles andere als ein faires Verfahren gewährt worden. Die Staatsanwaltschaft habe sich in der Anklageschrift in wilde Spekulationen verstrickt. Beweise sei sie jedoch schuldig geblieben. Die Anklage habe es auch unterlassen, die Freundin der vermögenden Dame zu befragen. In der Zwischenzeit sei es zu spät, da auch sie verstorben sei. Beim Hinweis ihrer Mandantin auf eine Sekte handle es sich nicht um eine Schutzbehauptung. Die Beschuldigte sei der festen Überzeugung gewesen, mit ihrem Handeln das Geld der älteren Dame zu schützen. Die Staatsanwaltschaft war am Kantonsgericht nicht anwesend, hatte aber im Vorfeld die Abweisung der Berufung beantragt.

Kantonsgericht fällt vollumfänglichen Freispruch

Das Kantonsgericht gab das Urteil einige Tage nach der Gerichtsverhandlung schriftlich bekannt. Es hob den Entscheid des Kreisgerichts St.Gallen auf und sprach die Frau sowohl von den Anklagen der mehrfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung als auch der Anstiftung dazu frei. Die Kosten des Untersuchungs- und der beiden Gerichtsverfahren belaufen sich auf rund 25‘000 Franken. Sie werden vom Staat übernommen.