Gerichtsfall Prozess im Mordfall Bottighofen terminiert: Warum im Rathaus Kreuzlingen verhandelt werden wird Das Verbrechen sorgte für Entsetzen am Bodensee: Eine Hausbesitzerin soll im Herbst 2020 in der Kreuzlinger Nachbargemeinde Bottighofen ihre Mieterin erschossen, zerstückelt und im Müll entsorgt haben. Jetzt ist klar, wann der Prozess beginnt – der Ort ist dabei eine Besonderheit. René Laglstorfer Jetzt kommentieren 11.02.2022, 04.40 Uhr

In diesem Haus in Bottighofen hat die getötete Mieterin zusammen mit der Beschuldigten gewohnt. Aufnahme vom 15. Dezember 2020. Bild: Donato Caspari

In einem Haus, wenige hundert Meter vom Bodensee entfernt, ereignete sich am 29. Oktober 2020 ein furchtbares Verbrechen: Eine 55-jährige Liechtensteinerin soll wegen ausbleibender Zahlungen ihre 63-jährige Mieterin im Keller des Wohnhauses in Bottighofen in den Kopf geschossen, ihren Leichnam zerteilt und – bis auf den Kopf – in mehrere Plastiksäcke verpackt in Müllcontainern entsorgt haben – wir berichteten ausführlich darüber.