Wegen Gewalt-Exzess: Arboner Gericht schickt Vater und Sohn zurück auf den Balkan Ein brutaler Fall von Selbstjustiz vor dem Bezirksgericht in Arbon: Landesverweise für zwei Mazedonier. Ida Sandl 03.09.2020, 18.30 Uhr

Die Sache ging sie eigentlich gar nichts an: Weder den Vater noch den Sohn. Angefangen hat es damit, dass Kollegen des Sohnes aus einer Shisha-Bar in Romanshorn geflogen sind. Der Sohn wollte daraufhin den Wirt zur Rede stellen, doch der wehrte sich mit Pfefferspray. Da rief der Sohn den Vater an, angeblich, damit er ihm Milch bringe, um die Reizung zu lindern. Der Vater kam auch, doch statt der Milch hatte er einen Schlagstock dabei.

Der Vater habe etwas von «Familie» und «Verrat» gerufen.

Am Dienstag standen der 44-jährige Vater und der 20-jährige Sohn vor dem Bezirksgericht Arbon. Angriff wirft die Staatsanwaltschaft ihnen unter anderem vor. Denn an jenem 18. Februar 2018 seien Vater und Sohn plötzlich in die Shisha-Bar gestürmt, sagten Gäste aus. Der Vater habe albanische Schimpfwörter und etwas von «Familie» und «Verrat» gerufen. Mit dem Schlagstock habe er mindestens dreimal auf den Wirt eingeprügelt. Der Sohn sei mit einem Stuhl auf den Wirt los. Erst als der Wirt seinen Pfefferspray gegen die Angreifer einsetzen konnte, zogen sie ab.

Wirt ist noch immer nicht arbeitsfähig

Der Wirt erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Riss-Quetschwunde am Kopf und mehrere Prellungen. Bis heute sei sein Mandant nicht arbeitsfähig, wie lange noch sei ungewiss, sagt sein Anwalt. Die Beschuldigten geben sich vor dem Arboner Gericht eher kleinlaut. An Details können oder wollen sie sich nicht erinnern. Sie hätten ihr Leben seit der Tat geändert und würden keinen Alkohol mehr trinken. Ironie des Schicksals: Am Tag der Verhandlung wird die temporäre Arbeitsstelle des Vaters in eine unbefristete Anstellung umgewandelt.

Die Anwälte der Beschuldigten stellen auf eine Mitbeteiligung des Wirts ab. «Er ist kein Unschuldslamm», betont der Verteidiger des Vaters. Es handle sich deshalb nicht um Angriff, sondern um Raufhandel. Die Staatsanwaltschaft habe von Anfang an einseitig auf Vater und Sohn als alleinige Täter fokussiert. Dabei habe erst der Pfefferspray-Einsatz des Wirts gegen den Sohn die Situation eskalieren lassen. Bedingte Freiheitsstrafen für Vater und Sohn würden ausreichen. Vor allem sollen die von der Staatsanwaltschaft beantragten Landesverweise von je fünf Jahren gestrichen werden. Sie seien völlig überrissen und nicht gerechtfertigt.

Gericht sieht keinen Härtefall

Der Vater lebt seit 29 Jahren in der Schweiz. Er ist verheiratet und hat vier Kinder, das Jüngste ist zehn Jahre alt. Der angeklagte Sohn ist hier geboren. Er sagt vor Gericht: Die Schweiz sei seine Heimat.

«In Mazedonien habe ich keine Perspektiven. Das ist für mich ein No-Go.»

Es tue ihnen leid, erklären Vater und Sohn in ihrem Schlusswort. Doch das Gericht hat Zweifel, nicht nur, wenn es um die Echtheit der Reue geht. Es verurteilt die Beschuldigten wegen schwerer Körperverletzung und Raufhandel. Der Vater soll für 20 Monate ins Gefängnis, dazu kommt eine unbedingte Geldstrafe und eine Busse. Der Sohn wird zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt, bei drei Jahren Probezeit. Auch er muss eine Geldstrafe zahlen.

Was wohl noch schwerer wiegt: Die Richter sprechen zwei Landesverweise aus. Sieben Jahre für den Vater, fünf für den Sohn. Die vorsitzende Richterin sagte bei der Begründung des Urteils.

«Ich war selten mit so unnötiger brutaler Gewalt konfrontiert.»

Bei schwerer Körperverletzung ist der Landesverweis zwingend, ausser es liegt ein Härtefall vor. Einen solchen sieht das Gericht bei den Beschuldigten aber nicht. Der Vater lebe zwar schon lange in der Schweiz, spreche aber schlecht Deutsch. Er halte sich mit wechselnden Arbeitsstellen über Wasser, hat Schulden und Vorstrafen.

«Eine Anpassung an die Gegebenheiten der Schweiz ist schwer zu erkennen.»

Auch der Sohn hat keine feste Arbeitsstelle. Sein Leumund ist schlecht: Im Alter von 15 Jahren wurde er bereits wegen Angriffs und Sachbeschädigung verurteilt. Er hat verschiedene Verkehrsdelikte auf dem Kerbholz. Das Gericht hat den Eindruck, die Gesetze und Regeln in der Schweiz würden ihn nicht beeindrucken. Die Richterin sagt zum Schluss:

«Dieser Akt von Selbstjustiz entspricht nicht der Schweiz.»

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.