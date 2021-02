Genesung Vom Spitalbett aufs politische Parkett: «Man wird demütig», sagt der St.Galler Kantonsrat Ernst Dobler nach einer schweren Covid-Erkrankung Intensivstation, Reha-Klinik, Kantonsratssession: Der St.Galler CVP-Parlamentarier Ernst Dobler erholt sich von einer schweren Covid-19-Erkrankung. Rund drei Monate nach der Infektion kämpft er noch immer Atemnot. Noemi Heule 16.02.2021, 05.00 Uhr

Der Kantonsrat Ernst Dobler nimmt nach einer Covid-Erkrankung an der Februarsession teil. Bild: Benjamin Manser

Vier Stunden dauert der erste Tag der Februarsession. Einwärmen, bevor am Dienstag ein volles Tagesprogramm, ein Coronamarathon ansteht. Einwärmen auch für Ernst Dobler. Nach einer schweren Covid-19-Erkrankung ist er am Montag erstmals länger ohne zusätzlichen Sauerstoff unterwegs. Er habe das Rucksäckli mit dem Sauerstoff zu Hause gelassen, schliesslich sei die Lungenliga gleich um die Ecke, scherzt er, bevor er in die Maske unter der Hornbrille hustet, sich räuspert.

Der Husten sei ein leidiges Thema, sagt der 61-Jährige, schon immer. Die Covid-Erkrankung habe er denn auch anfangs als einfachen Husten abgetan, als es ihn Ende November mitten in der zweiten Welle erwischte. Wegen einer Autoimmunerkrankung nahm er Medikamente, die das Immunsystem herunterfahren: «Ein Einfallstor für das Virus», sagt er heute. Als Schüttelfrost hinzukam, liess er sich testen. Die Ärzte kamen dem Testergebnis zuvor, als er nach einem Ohnmachtsanfall ins Spital Flawil eingeliefert wurde. Die Coronalunge erkannten sie auf dem Röntgenbild sofort.

Bei Bewusstsein auf der Intensivstation

Dobler wurde auf die Intensivstation in St.Gallen verlegt. Ohne Beatmungsgerät blieb er bei Bewusstsein, während sich an den Nachbarbetten Familienangehörige verabschiedeten. «Man wird demütig», sagt er, für einen Moment ernst, bevor er wieder in Plauderlaune wechselt und erzählt, wie dankbar er sei über die zuvorkommende Behandlung der Mitarbeitenden der St.Galler Spitäler – «vom Reinigungspersonal über die Pflegenden bis zum Ärzteteam».

Eine Woche vor Weihnachten wechselte er in die Rehaklinik nach Walenstadt. «Man hätte mich auch in die Strafanstalt Saxerriet einliefern können», witzelt er. Seine Frau, welche die Covid-Erkrankung komplikationslos wegsteckte, musste draussen bleiben. Striktes Besuchsverbot. Zu Beginn der Reha kam bereits die Morgentoilette einem Kraftakt gleich. «Der Sauerstoff gelangte nicht in die Blutbahn», sagt er.

Corona dominiert die Sessionsgeschäfte

97 Prozent zeigt das Messgerät heute an, das über der blauen Krawatte um seinen Hals baumelt. So hoch ist die Sauerstoffsättigung seines Blutes an diesem Montagnachmittag, einen Monat nach seiner Entlassung aus der Klinik. «Ein guter Wert», sagt der CVP-Politiker. Solange er sich in der Horizontalen fortbewege, habe er genug Luft. Treppen oder steile Wegstücke sind jedoch nach wie vor Strapazen für das Atemorgan, weshalb er meist zusätzlichen Sauerstoff einpackt. Auch in der Nacht hilft er mit Sauerstoff nach.

Fünf bis sechs Stunden täglich kann Dobler, der im Kantonsrat das Gewerbe verkörpert, momentan im eigenen Elektrounternehmen in Oberuzwil arbeiten. «Zum Glück habe ich einen Bürojob», sagt er. Ob er einen ganzen Sessionstag durchhält, weiss er noch nicht. Nach dem Einwärmen ist die Traktandenliste von Dienstag lang und mit gewichtigen Geschäften bepackt. Härtefälle, Finanzplan, Ertragsausfälle der Spitäler. Corona dominiert auch die Sessionsgeschäfte.

Genauso die Liste der Vorstösse. Mehrere als dringlich eingereichte Vorstösse der bürgerlichen Parteien liebäugeln mit einer Lockerung des Lockdowns. «Mit guter Planung zurück zur Normalität», lautet der Titel einer Interpellation der CVP-EVP-Fraktion, welche unter anderem die innerkantonalen Möglichkeit zur Lockerung der Massnahmen erfragt.

«In Krisenzeiten passieren Fehler»

Ernst Dobler hat den Vorstoss seiner Partei nicht mitgetragen. «Wir erleben eine Krise, wie sie die meisten von uns noch nie erlebt haben», sagt er. Einschränkungen müsse man da in Kauf nehmen. Er wolle seiner Partei nicht in den Rücken fallen, dennoch: «Die Gesellschaft hat den Ernst der Lage nicht erfasst.» Auch den eigenen Gesundheitsdirektor will er nicht kritisieren. «In Krisenzeiten passieren auch Fehler», sagt er lediglich. Vieles wisse man schlicht nicht.

«Ob wir richtig gehandelt haben, können unsere Enkel dann in den Geschichtsbüchern nachlesen.»

Er will die Pandemie denn auch historisch verortet wissen. Vergleicht sie mit geschichtsträchtigen Einschnitten, Weltkriegen, Wirtschaftskrisen, Seuchen. 2000 Seiten hat der Hobbyhistoriker während Krankheit und Reha gelesen, vorwiegend historische Lektüre. Früher habe man Seuchen in improvisierten Lazaretten getrotzt, er dagegen habe in den Kliniken von «paradiesischen Zuständen» profitiert.

Der Rückblick auf die Geschichte weg vom jetzigen Wohlstand relativiere die aktuellen Ereignisse, sagt er – auch den eigenen Tod, fügt er an. Er ist ihm nochmals entkommen, wenn auch etwas ausser Atem.