Gender Waschmaschinen für Frauen und Autoreifen für Männer: So sexistisch war die Werbung in vergangenen Jahrzehnten Bild: «Tagblatt»-Archiv/Jolanda Riedener Die Rheintalerin Jolanda Spirig engagierte sich für eine gendergerechte Sprache, wehrte sich gegen diskriminierende Lehrmittel und gegen sexistische Werbung. Nun schaut sie zurück und analysiert alte «Tagblatt»-Inserate. Jolanda Spirig 12.04.2021, 12.00 Uhr

Wie Frauen zum Objekt gemacht und auf Hausarbeit reduziert wurden: Das zeigen sechs Zeitungswerbungen aus verschiedenen Jahrzehnten. Ein Streifzug durch Inserate der 1930er- bis 1970er-Jahre.

Männer als anspruchsvolle Hobbyköche

Diese Werbung sorgt mit vertauschten Rollenbildern für Aufmerksamkeit: «Sie lächeln über dieses Bild ...»

Dieses Inserat ist am 6. April 1932 erschienen. Bild: «Tagblatt»-Archiv/Ralph Ribi

«... und Sie haben recht, denn Sie wissen genau, dass kein einziger Mann so waschen würde», umgarnt die Firma Steinfels die Frauen.

Diese Werbung ist in der Tat zum Lachen. Nicht weil sich ein Mann mit der Wäsche abmüht, was 1932 aufgrund der klaren Rollenverteilung eine Lachnummer ist, sondern weil dieser uralte Text im Grundsatz stimmt, und zwar heute noch. Steinfels fährt fort:

«Ein Mann würde sich die Sache bequemer machen!»

Während sich sparsame (Haus-)Frauen auch heutzutage mit zumeist billigen Haushalt-Utensilien abmühen, leisten sich in Haus und Garten tätige Männer hochwertige Geräte. Noch anspruchsvoller sind Hobbyköche. Exklusive Messergarnituren und repräsentative Grills veredeln deren Hausarbeit, für die sie, nebenbei bemerkt, auch noch bedeutend mehr Lob einheimsen als die grosse Mehrheit der kochenden Frauen, die die Mägen ihrer Liebsten täglich dreimal füllen.

Frauen als begehrte Arbeitskräfte nach dem Zweiten Weltkrieg

Diese Inserate werben nicht für Kinderarbeit. Es geht nicht um Mädchen und Töchter im heutigen Sinne, sondern um junge Frauen.

«Mädchen» verrichten in diesen Zeiten dienende Tätigkeiten. Sie werden mit dem Vornamen angesprochen, «Töchter» in der Regel mit «Fräulein». Ganze Frauen werden sie erst mit der Heirat. Die günstige Arbeitskraft und die zeitlich unbeschränkte Verfügbarkeit der «Mädchen» und «Töchter» sind kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs heiss begehrt.

Gesucht: «Tochter, die gut bürgerlich kochen kann», heisst es in einem der zahlreichen Stelleninserate, das am 24. Juli 1945 im «Tagblatt» erschienen ist. Bild: Ralph Ribi

Junge Frauen aus ärmeren Schichten wandern jetzt scharenweise in die Industrie ab, wo sie höhere Löhne und geregelte Arbeitszeiten finden. Bürgerliche Kreise beklagen die Dienstbotennot, meinen damit aber nicht die missliche Lage der Dienstmädchen, sondern die Not der Herrschaften, die Mühe haben, günstiges und williges Hauspersonal zu finden.

Sexistisch, auch ohne nackte Haut

Der erste Pirelli-Kalender, der mit nackten Frauenkörpern wirbt und bei kritischen Geistern über Jahrzehnte für rote Köpfe sorgen wird, erscheint erst 1964, doch die Kombination Frau und Autoreifen finden wir schon 1958.

Diese Werbung ist im Oktober 1958 erschienen. Bild: «Tagblatt»-Archiv/ Jolanda Riedener

Die Damen scheinen – ziemlich plump – direkt aus dem Ganzjahresreifen herauszuwachsen. Sie blicken verführerisch bis dümmlich in die Kamera und sind, wie die späteren Pirelli-Nacktmodels, reiner Blickfang.

Während die Frau im Pelzmantel den Pneu mit Doppelprofil für den Winter symbolisiert, steht die Frau im Sommerkleid für das zweite Profil, das dann zum Vorschein kommt, wenn das Winterprofil abgetragen ist.

Frauen als Autoreifen – mit vollem Profil oder abgewetzt. Dieses Bild tut weh. Frauen werden zum Objekt gemacht, der Bezug zum Produkt ist nicht gegeben. Das Inserat ist sexistisch – auch ohne nackte Haut.

Haushaltsgerätehersteller als Frauenversteher

«Bauknecht weiss, was Frauen wünschen»: Dieser Werbeslogan hat sich den älteren Frauengenerationen bis ins Mark eingeprägt. Der Haushaltsgerätehersteller gibt den Frauenversteher:

Erschienen am 8. April 1963. Bild: «Tagblatt»-Archiv/Ralph Ribi

Männerwünsche können ihm schnuppe sein. Das Wäschewaschen ist 1963 ganz klar Frauensache, auch wenn die Vollautomaten über eine interessante Mechanik verfügen und eine Stange Geld kosten: Kaufkraftbereinigt läge das günstigste Modell heute bei 7408 Franken. Und so schaffen es nicht alle Ehefrauen, ihren Mann von den Vorzügen des Vollautomaten zu überzeugen. «Solche Maschinen waschen nicht richtig sauber!», wenden sie ein. Oder sie sagen:

«Das ist nur etwas für faule Weiber!»

Bei der Rheintaler Heimarbeiterin Rösli Lutz, die für Akris Blusen näht, bringt der Waschmaschinenvertreter das unsägliche Argument 1955 gleich selber vor, wohlwissend, dass sie sich den sündteuren Vollautomaten nie und nimmer leisten könnte. Die junge Mutter entscheidet sich für eine Handmaschine und sieht sich in ihrer Tüchtigkeit bestätigt.

Werbung muss auffallen, sonst wird sie nicht beachtet

Während sich Familien 1970 beim TV-Schauen noch selbstverständlich nach den Vorlieben des Familienvaters richten, kokettiert Elektrogerätehersteller Philips mit der Umdrehung der Verhältnisse: Das (teure) Farbfernsehgerät gehört der Ehefrau, nicht dem Ehemann.

Wir stehen kurz vor Einführung des Frauenstimmrechts. Die Migros und selbst die Bischöfe haben die Frauen gern, und so setzt auch Philips ein Zeichen gegen die Ewiggestrigen. Dank portablem Zweitgerät muss das Familienoberhaupt nun kein Machtwort mehr sprechen, wenn er sein heissgeliebtes Fussballspiel schauen will:

Erschienen am 26. Oktober 1970. Bild: «Tagblatt»-Archiv/Ralph Ribi

Seine Frau darf die Operette, die Kinder die Kinderstunde ruhig weiterschauen. Und weil das Zweitgerät auch ohne Farbe so erstklassig ist, werden auch sie sich dafür erwärmen. Spätestens dann sitzt der Ehemann wieder ungestört in der Stube am grossen Farbfernseher und die göttliche Ordnung ist wieder hergestellt.

Zumindest in der Mode dürfen Frauen machen, was sie wollen

Bald stimmen die Schweizer Männer über das Frauenstimmrecht ab. Das Modehaus Spengler gibt sich feministisch. «Ab heute sollen alle Frauen machen, was sie wollen», schmeichelt sich das Inserat beim fortschrittlichen Zielpublikum ein:

Dieses ganzseitige Inserat wurde am 3. Oktober 1970 publiziert. Bild: «Tagblatt»-Archiv/Ralph Ribi

«Wir lassen es nicht länger zu, dass die Frau herumbefohlen wird wie ein kleines Kind. (…) Unsere Frauen sind Manns genug, selbst zu entscheiden, was ihnen steht und was nicht.»

«Manns genug?» Die alte Wendung lässt tief blicken und der Rest ebenso: «Es gibt wirklich nichts, was es nicht gäbe bei Spengler. Damit alle Frauen machen können, was sie wollen. Zumindest in der Mode.» Wer das Kleingedruckte bis zum Schluss durchliest, weiss: Spengler will es auch mit jenen nicht verderben, die das Frauenstimmrecht ablehnen. Und das wird am 7. Februar 1971 die Mehrheit der Ostschweizer Männer sein.

Zur Autorin Bild: Michel Canonica Jolanda Spirig Die Rheintalerin Autorin war Übersetzerin, Journalistin und PR-Unternehmerin. Jolanda Spirig (67) hat für ihr literarisches Schaffen 2012 den Rheintaler Kulturpreis «Goldiga Törgga» erhalten. 2020 erschien ihr neustes Buch «Hinter dem Ladentisch – Eine Familie zwischen Kolonialwaren und geistlichen Herren». In den späten 1980er-Jahren und frühen 1990er-Jahren wirkte sie in der Werkstatt Frauensprache St.Gallen mit. Die Aktivistinnen setzten sich für eine gendergerechte Sprache ein, wehrten sich gegen sexistische Werbung und diskriminierende Lehrmittel. Dafür wurde Jolanda Spirig 2006 der «Prix Wasserfrau» verliehen.