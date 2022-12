Unihockey – Herren UPL Waldkirch-St. Gallen sorgt bei Grasshopper Club Zürich für Überraschung Waldkirch-St. Gallen hat am Sonntag gegen Grasshopper Club Zürich die Überraschung geschafft: Die siebtplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team 2:1. 04.12.2022, 20.55 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Moritz Mock, der in der 10. Minute für Grasshopper Club Zürich zum 1:0 traf. Tuukka Kivioja glich in der 26. Minute für Waldkirch-St. Gallen aus. Es hiess 1:1. Michael Schiess sorgte in der 28. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Waldkirch-St. Gallen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bester Skorer bucht einen Punkt

Nach dem Spiel wurde Cyril Haldemann zum besten Spieler von Grasshopper Club Zürich gekürt. Bei Waldkirch-St. Gallen wurde diese Ehre Lukas Genhart zuteil.

Waldkirch-St. Gallen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat 20 Punkte. Waldkirch-St. Gallen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Chur Unihockey (Platz 12). Das Spiel findet am 10. Dezember statt (19.00 Uhr, Gewerbliche Berufsschule Chur).

Grasshopper Club Zürich rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 3. Das Team hat 24 Punkte. Als nächstes trifft Grasshopper Club Zürich in einem Heimspiel mit UHC Uster (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 10. Dezember statt (19.00 Uhr, Sporthalle Hardau Zürich).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.