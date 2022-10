Unihockey – Herren 1. Liga Vipers InnerSchwyz mit Auswärtssieg bei UH Appenzell Vipers InnerSchwyz gewinnt am Samstag auswärts gegen UH Appenzell 5:3. 30.10.2022, 22.13 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Vipers InnerSchwyz: Silvan Heinzer brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. UH Appenzell glich in der 9. Minute durch Pascal Frischknecht aus. Marius Wolf traf in der 19. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für UH Appenzell.

Der Ausgleich für Vipers InnerSchwyz fiel in der 40. Minute (Silvan Heinzer). Aldo Blaser brachte UH Appenzell 3:2 in Führung (43. Minute). Vipers InnerSchwyz glich in der 46. Minute durch Pascal Holdener aus.

In der 47. Minute war es an Mirco Forster, Vipers InnerSchwyz 4:3 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 47. Minute, als Marco Gwerder für Vipers InnerSchwyz auf 5:3 erhöhte.

Silvan Heinzer mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Vipers InnerSchwyz: Das Spiel wird Silvan Heinzer mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Manuel Regli mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UH Appenzell: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Aurel Sutter mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Vipers InnerSchwyz verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 9. Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Vipers InnerSchwyz zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team UHC Herisau. Die Partie findet am Sonntag (30. Oktober) statt (18.00 Uhr, MZG Rothenthurm).

UH Appenzell liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat neun Punkte. Für UH Appenzell geht es in einem Auswärtsspiel gegen Bülach Floorball (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (30. Oktober) (19.00 Uhr, Sporthalle Hirslen Bülach).

